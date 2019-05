Jussi-Pekka Lämsä (SH-L 2.5. 2019) kirjoittaa täyttä asiaa kritisoidessaan haja-asutusalueiden jätehuollon nykytilaa. Itsekin olen useaan otteeseen arvostellut eri foorumeilla Pirkanmaan Jätehuollon ”mökkiläistaksaa”, joka on jätemäärä ja ”palvelu” huomioiden suhteettoman korkea verrattuna vakituisen asukkaan taksaan.

Nyt on ”palvelua” kehitetty edelleen, eli jätepisteverkkoa on radikaalisti harvennettu. Harventamisen syynä ovat jatkuvat väärinkäytökset, joista rangaistaan kollektiivisesti myös asiansa kunnolla hoitavia, joita sentään on asiakkaista suuri enemmistö. Uuden ”palvelun” taksaa ei sentään ole korotettu, ei ainakaan vielä.

Jätehuollon vaikeuttaminen jätepisteitä sulkemalla ei ole ympäristön siisteyttä ajatellen järkevää toimintaa. Ei sillä saada jätehuligaaneja kuriin, vaan lisätään ainoastaan metsäkaatopaikkoja. Luulisi olevan helpompaa poimia retrosohvat, muovituolit ja pulsaattoripesukoneet kuormaan jätepisteeltä; vaikka sitten roskasäiliön sivustakin kuin joka tienpätkän päästä.

Toimintakulttuuri jätehuollossa on kuin tsaarinaikaista sanelupolitiikkaa, jossa asiakas ei ole asiakas, vaan nöyrä hallintoalamainen, enkä usko tilanteen tästä muuttuvan. En ainakaan parempaan suuntaan.

Hannu Uusikartano

Valkeakoski/Puutikkala (satunnaisesti)