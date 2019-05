Sain kohdata monia ihmisiä suorittaessani kolmena päivänä Eväät elämään -keräystä Luopioisten K-kauppa Järvikansan pihassa. Haluan kiittää jokaista kohtaamaani ihmistä, joka halusi olla lähimmäinen itseään heikommassa asemassa olevalle kärsivälle lapselle.

Sain osallistua keräykseen yhtenä kerääjänä Pälkäneen helluntaiseurakunnan riveissä. Keräyksen tuoton avulla moni lapsi Kongossa saa kokea iloa päästessään kouluun. Moni saa helpotusta monenlaiseen kipuun ja kärsimykseen, mitä he joutuvat jatkuvien konfliktien keskellä kokemaan.

Meille täällä Suomessa asuville on itsestään selviä asioita, että vakavasti sairaana pääsemme sairaalaan hoitoon ja, että esimerkiksi liikuntavammaisena meille järjestetään vähintäänkin kainalosauvat tai pyörätuoli ynnä muita apuvälineitä. Voimme vain kuvitella sitä iloa, kun tällainen ”haavoitttunut” lapsi täältä katsoen kaukana Kongossa, saa kainalosauvat ja pääsee neljän seinän sisältä ulos aurinkoon. Siinä on sitä ennen täytynyt tapahtua jo sitä asennemuutostakin, mitä Fidan järjestö ja paikallinen seurakunta yrittävät saada siellä aikaan. Siis siinä asiassa, että vammaisia lapsia ei tarvitse hävetä eikä sen takia piilotella heitä muilta ihmisiltä.

Mutta miksi heitä sitten hävetään? Siksi, että vammaisia lapsia pidetään perheelleen kirouksena ja sen ajatellaan olevan seurausta noituuden harjoittamisesta. Näinhän Suomessakin uskottiin ennen kristinuskon saapumista maahamme. Jumalan tahto on, että me teemme toisillemme hyvää.

Joku viisas on sanonut, että ”yksi ihminen ei voi muuttaa koko maailmaa, mutta hän voi muuttaa yhden ihmisen koko maailman.” Vaikka emme voi tehdä paljoa, niin ei silti jätetä tekemättä sitä vähää, mitä voimme.

Lääkäri Denis Mukwege sai Nobelin rauhanpalkinnon työstään äärimmäistä väkivaltaa kokeneiden naisten ja lasten hyväksi. Haastattelutilanteessa hän lähettää suomalaisille seuraavanlaisia terveisiä:

”Maailma on päättänyt olla hiljaa Kongon kärsimyksistä. Haluaisin pyytää suomalaisia muistamaan Kongon kansaa. Me kärsimme ja maailma on sulkenut silmänsä! Pyydämme teitä avaamaan silmänne. Kukaan ei voi sanoa, ettei tiedä, mitä Kongossa tapahtuu.”

Asta Metsomäki