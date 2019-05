Vuonna 1998 silloinen eduskunnan puhemies Riitta Uosukainen julisti kesän avatuksi ensimmäisen kerran järjestetyssä Kesänavaustapahtumassa Kangasalla. Sittemmin kesän julistuksen ovat lukeneet lukuisat merkkihenkilöt.

Tuleva lauantai on järjestyksessään 22. kerta, kun kesä avataan Pirtillä, ja tällä kertaa virallinen avaaja tulee Suomen Turusta. Kesän avaa Ilkka Kanerva, Suomen kaikkien aikojen pisimpään työskennellyt kansanedustaja, joka on toiminut ministerinä kolmessa eri hallituksessa ja joka sai ministerin arvon vuonna 2017.

Kesänavaustapahtuman aluksi on yhteislaulutuokio, jota vetää kangasalalainen muusikko Matti Rauhalahti. 500:lle ensimmäiselle on luvassa kotiin vietäväksi lauluvihko, johon on kerätty yli 20 laulun sanat. Yleisö pääsee laulamaan niin Suvivirren kuin Kesäpäivä Kangasalla -laulunkin.

Paikalle saapuvat myös Kangasalan lukion tuoreet ylioppilaat sekä vuoden 2019 kunniaylioppilas, teatteriohjaaja Sirkku Peltola ja myös ”riemuylioppilaat”. Sirkku Peltola pitää puheen nuorille ylioppilaille, kuten myös yksi uusista ylioppilaista.

Kesänavauksen ohjelma ajoittuu kello 11–13 välille, ja paikkana on kaupungin keskustassa sijaitseva Tapulinmäki.