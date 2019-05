Norsua pieninä paloina – valtuutetut olkaa valppaina

Pälkäneen valtuutetuille aiotaan tarjoilla norsua pieninä paloina. Kokkina luonnollisesti tiedän, että norsu täytyy paloitella pieniin paloihin, mutta kyllä asiakkaan täytyisi tietää mitä hänelle syötetään. Tein syksyllä Sydän-Hämeen Lehteen (SHL 46/2018) puolivakavan kirjoituksen ”Ilmainen selvitys”, jossa muun muassa arvostelin ulkopuolisen selvittäjän pestaamista kunnan palkkalistoille tekemään ruoka- ja siivouspalveluselvitystä. Vesilahtelaisen restonomikonsultin selvityksen valmistuttua talvella tein tuota selvitystä ruotivan kirjoituksen otsikolla ”Mitä selvityksestä selvisi” (SHL 7/2019). Jälkimmäistä kirjoitustani arvioitiin ja arvosteltiinkin osin nimettömänä netissä. Sieluuni on tatuoitu eräs nimetön kommentti: ”Paras sisäinen selvitys saatiin ulkopuolisen henkilön tekemänä ja piste”. Kommentti jatkui herjalla propagandaministeristä, sitä propagandaa lienee myös tämä kirjoitukseni. Voihan se myös olla niinkin, että konsulttien ohuessa yläilmassa kymmenkertainen virhe on arkipäivää, mutta veronmaksajaa kymmenkertaiset kustannukset kyllä riepoo. Jos nyt kuka kuntaveroa ylipäätään maksaa.

Tekniseltä lautakunnalta haetaan Harjutuulen keittiön muutostöihin 370 000 euroa, vaikka konsultti esitti selvityksessään keittiöiden muutostöihin alle 60 000 euroa. Valtuutettujen tulee nyt olla valppaana monesta hyvästä syystä, koska Harjutuulen keittiöremontti on vain osa kokonaisuutta. Suunnitteilla on laitehankintoja ja remonttia myös yläaste-lukion keittiöön. Kalliimman puoleisiksi ne arvioin, ja koko tuotantotavan muutos tullee maksamaan 600 000 – 800 000 euroa.

Ei minulla tietysti ole kuin kokemus pontimena, paperit puuttuvat, mutta uskon vakaasti tuohon hintahaarukkaan päädyttävän. Kun projekti tällä tavalla hajautetaan, niin valtuutetut ovat jatkossa pakkoraossa, kun esitetään määrärahaa esimerkiksi yläaste-lukion keittiöremonttiin.

Valtuutetut huomio; vaatikaa koko projektin kustannusarvio, mutta vaatikaa ensin Harjutuulen keittiöön asbestitutkimus. Tuon tutkimuksen hinta liikkuu vain tuhansissa, mutta säästää paljolta jatkossa, jos asbestia kuitenkin löytyisi. Asbestitutkimuksen jälkeen tehkää arvio lukion tulevaisuudesta, onko Pälkäneellä oma lukio kymmenen vuoden kuluttua, ja vasta tuon lukioarvion jälkeen on järkevää miettiä ruoka- ja siivouspalvelujen tuotantotavan muutosta. Edelleen on olemassa useita vaihtoehtoja, jos muutoksia säästösyistä haetaan. On päivänselvää, että ainakin tuleva kouluvuosi hoidetaan vanhoilla kujeilla. Parempi olisikin tunnustaa tosiasiat ja ottaa aikalisä koko hankkeessa.

Paavo Mustonen