Olipa hauska lukea 8.5.2019 Sydän-Hämeen Lehteä, kun eteen tuli tutun näköinen luokkasormus. Itse pääsin keskikoulusta keväällä 1965 Oriveden yhteiskoulusta, ja me valitsimme mallikartoista myös tämän sormuksen, jollainen Leila Taskisellakin on. Muistelen, että taisi olla koululaisille valtakunnallinen suunnittelukilpailu sormuksista, mutta me havahduimme niin myöhään koko sormusasiaan, että emme olisi ehtineet osallistua kisaan. Luokassamme kiersi mallilista, jossa oli perinteisiä luokkasormuksia ja sitten koululaisten suunnittelemia. Ja me valitsimme tämän Pälkäneen yhteiskoulussa suunnitellun sormusmallin. Siinä oli mielestämme kivasti tyyliteltynä V B.

Sormuksen sisään tuli meillä nimikirjaimet, ja sovitusta luokkakokouksesta muistutus 10 vuoden päähän: 1. s.7.-75 eli ensimmäinen sunnuntai v. 1975. Toinen valituista koollekutsujista hoiti luottamustehtävänsä ja kutsui luokkakokouksen koolle. Meitä oli miniporukka, mutta hauskaa kuitenkin.

Minulla oli onni käydä Pohjan kansakoulua, joka oli silloin uusi ja hieno. Vaikka asuin Rautajärven puolella, saimme silloin käydä lähimmässä koulussa Kuhmalahden puolella. Matkaa kertyi 3 kilomteriä ja se sujui pyörällä tai kävellen. Vasta myöhemmin alkoivat taksit kuljettaa lapsia oman kylän puolelle kouluun. Oriveden yhteiskoulussa aloitin vuonna 1960 syksyllä. Liikennöitsijä Tuomen koululaisautot kulkivat kotini vierestä, mikä oli kätevää. Matka oli kyllä aika raskas auton ajaessa Eräjärven mutkaisia sorateitä, niin että asuin valtaosan kouluajasta viikot Orivedellä.

Pidin nyt sormukseni ”tuuletuspäivän”, kiillotin sen ja otin pari valokuvaa.

Ulla Vessari, o.s. Aakkula