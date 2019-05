Nuorten kesänavausta vietetään Pälkäneen skeittiparkilla helatorstaina kello 14–18, jolloin skeittaajat näyttävät temppujaan ja opastavat lajin saloihin.

Alakouluikäisille järjestetään Game of SCOOT kello 15. Yläkoululaisten ja sitä vanhempien vuoro on kello 17, kun heille pidetään Game of SKATE. Ilmoittautumisset umpeutuvat 10 minuuttia ennen kisaa. Luvassa on tavarapalkintoja.

MLL:n Pälkäne tarjoaa benjitrampoliinin, johon osallistuvien painorajoitus on 80 kiloa.

Nuorten kesänavauksessa saa vapaasti skeitata, scootata ja BMX-pyöräillä. Windmill tuo skeittiparkiin minirampin, joka on siellä 30.5.–16.6.