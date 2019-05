Luin sunnuntain Hesarista oikein iloisen uutisen: home ei ole vaarallista! Lääketieteen kanta on muuttunut. Käypä hoito suositusten

mukaan homesairautta ei ole. Jossakin vilahti myös sana homehysteria.

Olen ollut samaa mieltä vuosikausia. Eihän suomalainen rakentaminen voi olla niin huonoa, että kaikissa taloissa olisi hometta?

Vastavalmistuneissa rakennuksissa on aina on hajunsa, joka hälvenee vähitelleen. Vanhoissa taloissa on muita hajuja, ummehtunutta ilmaa yms. Oma syynsä voi olla ilmastointijärjestelmilläkin. Ennen kun voitiin tuulettaa avamalla ikkunat, mitään ongelmia ei ollut. Ja ennen, kun oli isoja luokkia, niin tytöt saattoivat alkaa valittaa ”raskaasta ilmasta” ja pyysivät avaamaan ikkunan. En muista, että se olisi koskaan ollut mikään ongelma pojille.

Ehkä onkin niin, että naisväki kokee ilmassa leijuvat erilaiset hajut ja tuoksut suurempina ongelmina kuin miehet, ja sitten syntyy tämä homehysteria.

Olen kuullut tai lukenut, että Pälkäneen seurakuntataloa uhkaa myyminen, purkaminen tai kallis remontti, koska yksi (1) ihminen on saanut siellä oireita. Eikö olisi helpompaa siirtää tällainen henkilö toisiin tehtäviin kuin ryhtyä mittaviin korjauksiin tai luopua suurelle osalle pälkäneläisistä niin rakkaasta seurakuntatalosta?

