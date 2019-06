Koko Pälkäne viettää tänä vuonna Lukutaidon vuotta, jolla juhlistetaan 300 vuotta sitten Taurialan kylässä kaiverrettua puuaapista. Sen syntysijoilla Daniel Medelplania on muistettu joka kesä vuodesta 2005 alkaen. Silloin avatun Medelplan-museon takana on Kukkolan kesäasukas Arja Liutta.

Riihimäellä lasten ja nuorten kirjastonhoitajana päivätyönsä tehnyt Liutta kunnosti Medelplanin pirtin paikalle rakennetun mökin ja rakensi sinne näyttelyn, joka kertoo luku- ja kirjapainotaidosta, aapisista ja Medelplanista.

15. museokesä Medelplan-museolla käynnistyi sunnuntaina. Silloin julkistettiin 2015 alkaneen aapisäänestyksen tulokset.

Museokesän avajaisissa on joka vuosi kuultu Medelplanista, lukutaidosta ja kirjapainotaidosta. Tänä vuonna puhujaksi saatiin filosofian tohtori Hannu Syväoja. Lisäksi teemaa on avattu pienoisnäytelmien sekä musiikki- ja runoesitysten avulla.

Medelplanin tarinan henkiin herättämisessä apuna on ollut jyväskyläläinen kuvanveistäjä ja kirjapainomies Allan Frilander. Hän on tehnyt museolle muun muassa rekonstruktion painokoneesta, jollaisella Medelplan 300 vuotta sitten painoi aapiskatekismusta.

Arja Liutta on ammattimainen kirjavinkkaaja, jolle lukutaito on sydämen asia. Hänen väitöskirjansa käsitteli ääneenlukemista. Tutkimus totesi, että eri ihmisten lukemana sama teksti muuttuu erilaiseksi. Ääneenlukija on ikään kuin näyttelijä, joka luo ilmaisullaan alitekstin, joka välittää muutakin kuin alkuperäisteksti.

Vartin päivittäisellä lukuhetkellä on ratkaiseva merkitys lapsen kehitykselle. Yhteistä lukuelämystä auttaa mielekäs luettava, ja sen löytämiseksi Liutta on kerännyt valtavan vinkkivaraston.

Medelplan-museo (Medelplanintie 45, Kukkola) on avoinna kesäsunnuntaisin kello 14–16. Sunnuntaina 16.6. museo avaa jo kello 11, sillä se on yksi kohde Pälkäneen Avoimet kirjahyllyt -tapahtumassa.

Sunnuntaina 18. elokuuta Kukkolassa vietetään Medelplanin muistopäivää. Jumalanpalvelus alkaa kello 12, ja Medelplanin aapisen 300-vuotismuistojuhla kello 14.

Arja Liutan kirjanvinkkariksi haastanut Tommi Liljedahl

Hyvä kirja johtaa uusien äärelle

Luen vanhasta tottumuksesta lasten- ja nuortenkirjoja, ja silloin tällöin saan vinkatakin niitä. Ennen kirjan palauttamista kirjastoon teen siitä vinkkitekstin vastaista tarvetta varten.

Vaikka kirjoitan vain hyvistä lukuelämyksistä, vinkkivarastoni (jota aloin kartuttaa 1990-luvulla, alan kursseille osallistumiseni jälkeen), on paisunut kuin pullataikina. Yleensä tekstini sisältävät huomautuksia ääneen luettavista kohdista, koska ne on tarkoitettu suullista esittämistä varten (seuraavassa on huomautukset karsittu).

Monet tässä vinkatuista kirjoista liittyvät johonkin sarjaan, joten esimerkkikirjasta voi löytää langanpään, joka johtaa uusiin samantapaisiin kirjoihin. Aloitteleville lukijoille esitellyistä kirjoista riittäisi iloa pitkäänkin, tekstinahmijoille (kesälomalla) ehkä viikoksi, pariksi.

Kesälukemista lapsille ja nuorille

Helena Bross: Yö väijyksissä. Lenni ja Dina asuvat vierekkäisissä taloissa ja ovat hyviä kavereita. He leikkivät usein salapoliisia eli koettavat väijyä ja varjostaa rikollisia. Kaikki lähistöllä liikkuvat ihmiset tuntuvat kuitenkin olevan ihan kunnon kansalaisia. Ehkä varkaat liikkuvat vain öisin? Lenni ja Dina ruinaavat luvan saada nukkua teltassa ulkona. Kun Lenni käy yöllä puskissa pissalla, hän näkee miehen kiipeävän läheisen talon parvekkeelle. Mitä miehellä on oikein mielessä? Ja mitä Lennin ja Dinan pitäisi tehdä ?

Riina ja Sami Kaarla: Täältä tullaan, lemmikit! Kati-e rakastaa sekä eläimiä että koodaamista + muuta elektroniikkaa. Hän myös tietää niistä tosi paljon. Kati-een paras ystävä on hänen itsensä rakentama lentorobotti Ti-bot. Kaveruksilla on tapana auttaa kaikkia, joilla on pulmia lemmikkieläinten kanssa. Tämän osan ongelmat liittyvät esimerkiksi pariin koiraan, yhteen kissaan ja akvaarioon. Kati-een varoitteluista huolimatta Ti-bot lentelee välillä korkealla, missä se on vaarassa törmätä drooniin eli pienoiskopteriin.

Jörn Lier Horst: Myrskypilvi. Tilda ja Oliver ovat yhdessä Etsiväkaksikko, joka jahtaa varkaita ja muita kelmejä. Tässä osassa Sokeri-Lassilalta on varastettu pakettiauto ja leipuri Monoselta kaikki hiivat. Kaksikko kiertelee kaupungilla ja osuu kujalle, jossa he näkevät varastetun pakettiauton. Lisäksi maassa lojuu eräs varkaiden suosima murtoväline. Tässä kohdin rikoksen selvittely vauhdittuu; sen jännittävimmässä kohdassa jomman kumman on ryömittävä ahtaassa ilmastointiputkessa, jossa vastaan saattaa tulla rottia.

Darrell & Sally Odgers: Nappi ratkaisee. Jokaisen Lemmikkilekuri-kirjan alussa esitellään eläinlääkäriaseman henkilökunta ja huoneet. Kirjan päähenkilönä ja kertojana on Nappi-koira, eläinlääkärin avustaja EA, joka on valmennettu ymmärtämään eri eläinten kieliä. Kun Nappi kuuntelee potilasta, se osaa aina tehdä oikean diagnoosin. Ja kun eläin saa juuri oikeaa hoitoa, se paranee. Tarinan lomassa on tietoiskuja – jos esimerkiksi et tiedä, mitä diag-noo-si tarkoittaa, niin sekin kerrotaan kirjassa.

Timo Parvela: Paten jalkapallokirja. Paten joukkueen kaikki pelaajat eivät mahdu kesän tärkeimpään turnaukseen mukaan. Pete tavoittelee keskushyökkääjän paikkaa eikä tunne huolta mukaan pääsemisestä, sillä häneltä sujuu futis paremmin kuin monelta muulta. Valmentaja tekee kuitenkin törkeän vääryyden, ja haluttu paikka menee Patelta sivu suun. Pian Paten harmitus muuttuu taisteluasenteeksi, kun hän törmää kodittomaan 3-jalkaiseen koiraan. Pate saa hurjan idean: hän pyytää muutamaa huippufutismestaria hätiin. Pilapiirrosmaiset kuvat tuovat kirjaan huumoria.

Martin Widmark: Linnan arvoitus. Lasse ja Maija asuvat pienessä Vallilan kaupungissa, jossa heillä on etsivätoimisto. Jokaisen Lasse-Maija-kirjan alussa on kaupungin kartta ja muotokuvat kirjan henkilöistä. Tässä osassa kreivi Eric von Farssi on kutsunut kaupunkilaiset pyöräretkelle linnaansa, suklaanmaistiaisiin. Perillä kreivi kertoo, että suklaat ovat peräisin hän omalta kaakaoplantaasiltaan Jamaikalta, ja että Vallilan asukkaiden kannattaisi ehdottomasti sijoittaa rahansa uuteen plantaasiin. Kreivin innokkuus ja hänen miespalvelijansa outo käytös saavat Lassen ja Maijan niin sanotusti varpaisilleen.

Lin Hallberg: Kesä kutsuu, Sinttu. Elina on päässyt juuri neljännelle luokalle. Hänestä on upeaa kuulua nyt tallin vähän isompiin tyttöihin, jotka saavat hoitaa yksikseen jotakin ponia. Elinaa onnistaa, kun hän saa hoidettavakseen Sintun, maailman ihanimman shetlanninponin. Ennen kuin Jossu, Sinttua ennen hoitanut tyttö lähtee isompien hevosten tallille, hän yllättää Elinan hyvin mukavalla tavalla.

Elexander McCall Smith: Akimbo ja käärmeet. Akimbo asuu Afrikassa luonnonpuistossa, jossa hänen isänsä toimii riistanvartijana. Välillä Akimbo saa autella setäänsä käärmetarhassa, jossa käärmeitä ruokitaan ja lypsetään. Luit oikein: lypsetään, mutta mitähän varten? Kirjan jännittävimmässä kohdassa setä lähtee pyydystämään vihreää mambaa ja ottaa Akimbon mukaan. Selviytyvätkö he sieltä takaisin?

Timo Parvela: Ella ja lopettaja. Ella menee luokkakavereittensa kanssa kesäleirille, jonka ohjaaja on – yllätys, yllätys – heidän oma opensa. Pate tosin luulee olevansa jääkiekkoleirillä, mutta tästä ei ole muille haittaa. Eräänä päivänä Ella kuulee Tiinalta, että leirin keittäjä onkin vantaalainen lopettaja. Ella kauhistuu ja kohta kaikki muutkin. Missä vaarassa leiriläiset ovat, ja voivatko he tehdä asialle jotakin?

Maarit Nurmi: Eemun tarinoita 1. Neropatin päiväkirjat ovat saaneet suomalaisen haastajan! Kun neropatti-Greg pitää päiväkirjaa siltä varalta, että hänestä tulee isona kuuluisa, Eemu-poika kirjaa elämänsä tapahtumia siksi, että hän on saanut viimeinkin pikkuveljen. Koska vauvalle on vielä turha kertoa mitään, Eemu merkitsee siniruutuiseen vihkoon huvittavia tapauksia kotoa ja koulusta ja piirtää niistä kuvia ja puhekuplia. Yhtenä päivänä Eemun pihalle putoaa lennokki, jossa Eemua nimitellään tyhmäksi. Kun lennokkeja ilmaantuu useampia, Eemu ryhtyy kaveriensa Aleksin ja Micon kanssa hommiin. Eemu-kirjoista on ilmestynyt nopeassa tahdissa kaksi jatko-osaa.

Meg Cabot: Pusuhippaa (Allien tyttösäännöt). Allien luokkaan tulee uusi oppilas Cheyenne, joka alkaa määräillä muita. Kohta jopa Allien parhaat ystävät alkavat ajatella, että he ovat lapsellisia, jos eivät noudata Cheyennen ehdotuksia. Näihin ehdotuksiin kuuluu esimerkiksi pusuhippa.

Kalle Veirto: Etsivätoimisto Henkka & Kivimutka ja syytön Kake. Eräänä yönä koulun katolle ilmestyy puna-musta –vihreä graffitti. Henkan tuntemaa Kakea epäillään sen tekijäksi, koska tämän on nähty Lidlin luona suihkuttamassa punaista spraymaalia roskalavan kylkeen. Kaken perhettä odottaa nyt peräti 10 000 euron lasku graffitin puhdistamisesta. Ainoastaan Henkka ja Kivimutka uskovat Kaken syyttömyyteen, mutta pystyvätkö he todistamaan sen?

Mari Tammi: Hilda ja Tilda Salatun maassa. Hildalla ja Tildalla on oma leikki, puistatus. Eräänä päivänä puistatus vie siskokset Salatun maahan, jossa he kohtaavat lapsellisesti käyttäytyvän Matti-prinssin. Tytöt aloittavat Matin kouluttamisen aikuiseksi.

Anne de Graaf/ Daniel Defoe: Robinson Crusoe. Kaksi Danielia, Medelplan ja Defoe, julkaisivat 300 vuotta sitten oman tärkeän kirjansa. Medelplanin aapista ei ole enää jäljellä, mutta Robinson Crusoen elämästä autiolla saarella voi edelleenkin lukea vaikka tällaisena De Graafin lyhentämänä tarinana.

Kannattaa muistaa myös mukavat Risto Räppääjä -kirjat, Ponietsivät, Emil Wernit…