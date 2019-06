Torstaina 6. kesäkuuta pääsee Pälkäneellä laulamaan isolla porukalla ja sydämensä kyllyydestä.

Valkeakoski-opiston järjestämä yhteislauluilta pidetään Vilpolan lavalla kello 18 alkaen, nyt jo neljättä kesää peräkkäin. Ohjelmassa on tuttuja ja iloisia lauluja vuosikymmenten varrelta

Kotkan pojista Suklaasydämeen ja Suvivalssista Vihreille niityille. Laulattajina on viime vuotiseen tapaan kaksi Valkeakoski-opiston opettajaa. Anita Lehto on pitkän linjan hanuristi ja opettaa Pälkäneellä harmonikansoittoa. Sven Enwald on pianonsoitonopettaja ja säestää yhteislauluja kosketinsoittimellaan.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, mutta lauluvihosta peritään 5 euron maksu.