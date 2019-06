Kostian Veneseuran lauantaina 8.6. järjestämä Kipparitori tuo yhteen seudun veneilijöitä. Tavoitteena on vireyttää veneilykulttuuria ja tarjota harrastajille tilaisuus yhteiseen ajanviettoon.

– Tapahtuma on vesistön veneilijöille eräänlainen etappi. Kun on joku tällainen tapahtuma, se saa lähtemään vesille ja tuo uutta pontta tutuilla vesillä veneilyyn, kertoo Kostian Veneseura ry:n kommodori Maaria Helin-Tervo.

Tuomalla yhteen vesistön veneilijöitä, pyritään veneseuraan saamaan uusia jäseniä.

– Veneilijöitä on paljon, mutta seuraan kuuluu vain pieni osa. Olisi kiva, saada myös nuorempia seuran toimintaan mukaan, Helin-Tervo sanoo.

Tänä vuonna toista kertaa järjestettävä Kipparitori on Kostian Veneseuralle tärkeä tapahtuma. Sen lisäksi, että tapahtumalla halutaan luoda yhteisöllisyyttä veneilijöiden kesken ja tehdä seuraa tunnetuksi, on tapahtuma myös varainhankitakeino. Kirpputoripöydistä sekä makkaranmyynnistä saatavat rahat ovat tarpeellinen lisä seuran toiminnan kannalta.

– Jokainen sentti on pienelle seuralle tärkeä, kertoo Maaria Helin-Tervo.

– Mallasniemen tukikohta vaatii joka vuosi laittamista, ja lisäksi olisi kiva tukea seuran jäsenten osallistumista erilaisiin tapahtumiin ja kursseihin. Viime vuosina esimerkiksi venemessuille on menty omakustanteisesti, mutta mahdollisuuksien mukaan seura voisi avustaa osallistumista, Helin-Tervo jatkaa.

Aikuisten illanvietosta kokoperheen tapahtumaksi

Vaikka Kipparitori on vasta vuoden vanha tapahtuma, on Kostian Veneseuralla tapahtumajärjestäminen verissä. Kipparitorin edeltäjä Kipparipäivät järjestettiin viimeisen kerran seitsemän vuotta sitten. Live-musiikkiin ja tarjoiluihin perustunut aikuisille suunnattu iltatapahtuma kaatui lupa-asioiden hintojen noustessa.

– Siinä taisi hieman ideat ja puhtikin loppua tapahtuman suhteen, kun byrokratia tuli vastaan, pohtii Helin-Tervo.

Kipparitoria järjestetään nyt uudella innolla ja tapahtuman perustana on kirpputoripäivä. Aiemman aikuisten iltaman tilalla on nyt koko perheelle sopiva iltapäivätapahtuma. Kirpputorin lisäksi tarjolla Varamaan rannassa on muun muassa partiolaisten paistamia lettuja sekä Meripelastusseuran näytös.

Ihmisvilinässä on mainio tilaisuus ostaa, myydä tai vaikkapa vaihtaa veneilytarvikkeita niin myyntipöydissä, peräkontista tai veneen. Päivän kääntyessä iltaa kohti, on luvassa veneilijöiden yhteinen illanvietto.