Kangasalan kaupungin hallinnolliset asiakaspalvelupisteet ovat suljettuina 8.–28.7. Vähintään lakisääteiset päivystykset hoidetaan, kuten toimeentulotuki ja lastensuojelu.

Edellisinä kesinä sosiaalikeskus on ollut suljettuna heinäkuussa neljä viikkoa siten, että lakisääteiset ja välttämättömät toiminnot ovat olleet saatavilla ja turvattuina. Tänä kesänä sosiaalikeskus on suljettuna 1.–28.7. Pälkäneen sosiaalitoimisto on kiinni 1.–21.7, lakisääteinen sosiaalipäivystys hoidetaan virka-aikana yhteistoiminta-alueen sosiaalipäivystyksenä ja virka-ajan ulkopuolella Tampereen sosiaalipäivystyksessä.

Perheneuvola on kiinni 1.–28.7.

Terveyspalveluiden sulut:

Vatialan, Ruutanan, Sahalahden ja Luopioisten OmaAsemat ovat suljettuina ajalla 1.7.-4.8. kaikkien palveluiden osalta.

Suun terveyspalveluissa suljettuina ovat 1.–7.7. Ruutanan, Suoraman, Luopioisten ja Sahalahden hammashoitolat.

8.–14.7. ovat suljettuina kaikki muut paitsi Kangasalan keskushammashoitola ja Pälkäneen hammashoitola.

15.7.–4.8. suljettuina ovat kaikki muut paitsi Kangasalan keskushammashoitola.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa suljettuina ovat 1.–14.7. Aikuis- ja Nuorisopoliklinikka. Muut toiminnot ovat avoinna, osin tavanomaista pienemmällä resurssilla. Muistipoliklinikka on suljettuna ajalla 8.7.–4.8. Diabetesneuvola ja diabetestarvikejakelu ovat suljettuna ajalla 15.­–28.7.