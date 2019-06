Kangasala-Jukolan ilmoittautuminen päättyi 29. toukokuuta, ja samalla kirjattiin uusi Jukolan viestin osanottajaennätys: 20 592 suunnistajaa. Kangasala-Jukola suunnistetaan 15.–16. kesäkuuta Heponiemen maastossa.

Vuoden takaisessa Lahti-Hollola Jukolassa saavutettu aiempi osallistujaennätys rikkoutui jo toukokuun alussa, jolloin saavutettiin myös 20 000 suunnistajan rajapyykki ensimmäistä kertaa Jukolan viestin historiassa.

Venlojen viestiin ilmoittautui yhteensä 1 718 joukkuetta, mikä on lähes sata joukkuetta enemmän kuin koskaan aiemmin. Myös Jukola-seitsikoita ilmoittautui mukaan ennätysmäärä, kaikkiaan 1 960 joukkuetta, mikä rikkoo Lahti-Hollolan aiemman ennätyksen 65 joukkueella.

Kangasala-Jukolan pääsihteeri Antti Rantala on osallistujamäärään varsin tyytyväinen.

– Ennätysten rikkoutuminen kertoo suunnistuksen suosiosta ja erityisesti kuntosuunnistajien määrän tasaisesta kasvusta. Myös koko talkooporukalle tämä on hieno palkinto vuosien työstä ja antaa voimia viimeisten viikkojen loppurutistukseen.

Kangasala-Jukolaan on ilmoittautunut joukkueita kaikkiaan 23 eri maasta. Seuratasolla eniten joukkueita on Jukolan viestiin ilmoittautunut Helsingin Suunnistajista; yhteensä 17 seitsikkoa. Venlojen viestissä Tampereen Pyrintö on saanut kasaan peräti 30 nelikkoa.