Kangasalan nuorisovaltuusto ja Kangasalan nuorisopalvelut järjestävät nuorille rantabileet torstaina 6. kesäkuuta kello 18–21. Tapahtumaa vietetään Vesaniemen uimarannalla Kangasalla. Ohjelmassa on ilmalentopalloa, makkaran paistoa ja musiikkia, josta vastaa Dj Mikael. Esittelyssä on myös nuorisopalveluiden uusi liikkuva nuorisotila Kyläkolli. Kangasalan kaupunginvaltuusto on haastettu pelaamaan tapahtumassa lentopalloa nuoria vastaan.