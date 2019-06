Kangasalan seurakunnan tekemässä lähetystyössä olemme seurakunnan perustehtävässä. Monellakin tavalla.

Koko kirkon ja kaiken kristillisen toiminnan keskuksessa on, että Jumala puhuu ihmiselle. Hänellä on erityistä asiaa, joka on Jeesus. Jeesus on kaikille kansoille tullut Vapauttaja, jotta ihminen voisi elää vapautettuna synnistä, kuolemasta, ikuisesta erosta Luojaansa ja saisi elämässään sille tarkoitetun alkuperäisen kontaktin tekijäänsä.

Jeesuksen seuraajien on tarkoitus tehdä yhteistyötä, yhdessä yhteisen asian eteen ja hyväksi. Yksin sooloilemalla lähtijä ja lähettäjä jää yksin.

Toiset lähtevät, toiset lähettävät. Näin toteutuu Jeesuksen seuraajilleen antama tehtävä. Yhdessä muodostamme Kristuksen ruumiin, jossa eri jäsenillä on eri tehtävät ja kuitenkin olemme yhtä ruumista.

Lähettäjien tehtävä on yhtä tärkeä kuin lähtijöiden. Lähettäjät rukoilevat ja tuovat kokoontumisissaan lähtijät Taivaan Isämme eteen. Tämä rohkaisee ja antaa voimaa siellä kaukana olevalle.

Lähettäjät ovat taloudellisesti mukana ja mahdollistavat siten lähtijöiden matkakulut, elämisen, toimeentulon. Lähtijä on työmies, jolle työstä kuuluu myös palkka.

Käytännössä seurakuntamme toteuttaa koko kristillisen kirkon tehtävää toimimalla yhteistyössä lähetysjärjestöjen kanssa ja kautta.

Olemme solmineet nimikkolähettisopimuksia henkilölähettien kanssa ja lisäksi nimikkokohdesopimuksia tukeaksemme tiettyjä nimettyjä lähetyskenttien kohteita ja avun tarpeessa olevia.

Yksilötasolla lähetystehtävässä mukana olo tarkoittaa seurakuntalaisena sitä, että rukoilemme, annamme taloudellista tukea, pidämme yhteyttä lähetystyöntekijään, kerromme lähetystyön kuulumisista ja toivottavasti puhumme paljon Jeesuksesta.

Tänä vuonna olemme saaneet iloita seurakuntamme ’muuttolinnuista’. Ugandasta Pauli Vanhanen perheineen. Etiopiasta Maria Karjalainen. Tansaniasta Riitta ja Olavi Heino. Janetta Vettenranta teki pikalennon Suomeen toukokuussa. Heidi Tohmola odottaa Jumalan avaavan uusia portteja. Annukka Isokoski on Taivaan Isän johdatuksessa. Mikko Puhalainen käyttää työssään lähetyskenttäkokemuksen tuomaa viisautta. Tänäänkin, rukouksessa, me vuorostamme lennämme kaukomaille ja voimme kokea Pyhän Hengen yhteyttä. Rukous poistaa välimatkat ja etäisyydet.

Lähetystehtävässä mukana olo tuo seurakuntaamme ikuisen elämän näkökulmaa. Olemme Jumalan valtakunnan maailmanlaajuisessa tehtävässä. Katsomme kirkkauden Jumalaan.

Lea Pyyhtiä

lähetyssihteeri

Kangasalan seurakunta