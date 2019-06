Nuijantalon kesä alkaa lauantaina

Pälkäneen Nuijantalon kesänavajaisia vietetään lauantaina 8. kesäkuuta kello 11–16. Salissa on yrittäjä-/tuottajatori, jossa on paljon lähituotteita myynnissä, ja kahvila palvelee tapahtuman ajan. Pälkäneen apteekkari Mikko Unkila kertoo kello 14, miten voi varautua kesään. Unkila kertoo esimerkiksi varautumisesta kuumuuteen, hyönteisten ja käärmeiden pistoihin ja antaa vinkkejä auringolta suojautumiseen. Markkinatunnelmaa paikan päälle tuo Duo Naapurit, joka soittaa kesäistä musiikkia. Sunnuntaina 9. kesäkuuta Nuijantalossa on Friendtex-vaate-esittely kello 12–16.