Pälkäneveden pyöräily sunnuntaina

Sunnuntaina polkaistaan perinteinen alkukesän liikuntatapahtuma, Pälkäneveden pyöräily. Pitkä reitti kiertää Pälkäneveden ympäri, josta matkaa tulee 52 kilometriä. Lyhyempi reittivaihtoehto on käydä Kukkolan kyläkeinulla, jolloin pyöräiltävä matka on noin 20 kilometriä. Huoltopisteitä koko reitillä reitillä on kolme, joista kunnantoimistolla ja Kukkolan kyläkeinulla on mehutarjoilu. Luikalan työväentalon huollossa on monipuolinen puffetti ja arpoja myynnissä. Pyöräilemään voi lähteä kello 9–11 huoltopaikoilta tai reitin varrelta. Huoltopisteet palvelevat pyöräilijöitä kello 9–14 välisen ajan.