Helluntaina 9. kesäkuuta kello 14 Sappeen koululla (Sappeentie 701) vietetään keväistä messua. Kylän diakoniapiirin vapaaehtoiset rakentavat jälleen entisestä luokasta kirkkosalin. Messun toimittaa kappalainen Janne Vesto. Kyläläiset avustavat eri tehtävissä. Kanttorina on Ritva Huomo. Ensi kerran on myös äänessä kyläläisistä koottu lauluryhmä, jota on harjoituttanut Ulla Terva. Messussa muistetaan myös vuoden aikana poisnukkuneita kyläläisiä ja vapaa-ajan asukkaita. Kirkkokahvit tarjoaa Suvivirren jälkeen Sappeen ja Ohvenon diakoniapiiri.