Avoimet vai suljetut kylät?

Kylätoiminnan jokavuotinen lippulaivatapahtuma Avoimet Kylät liikuttaa jälleen yli sataatuhatta kansalaista maamme kylissä ja kortteleissa lauantaina 8. kesäkuuta. Tällä osallistujamäärällä kyseessä on valtakuntamme suurin yksipäiväinen yleisötapahtuma. Yli 1 500 kohdetta ympäri suvista Suomea kutsuu kylään ja järjestää vierailijoille omannäköistään ohjelmaa. Kylien lisäksi tapahtumapäivässä ovat mukana myös Kyläkauppapäivän lähikaupat.

Jos olet miettinyt maallemuuttoa tai kesämökin ostoa, päivä tarjoaa mainion tilaisuuden tutustua kylien sosiaaliseen ympäristöön ja palveluihin. Tai jos muuten vain kylään haluat mennä nyt, niin takuulla yllätyt! Yksikään maamme tuhansista kylistä ja kortteleista ei nimittäin ole toisensa kaltainen. Heittäydy vaikka amerikkalaistyyppiselle roadtripille ja kierrä kaikki Valtatie 66:n varren kylät (jos et ehdi kaikkia, jatka seuraavana vuonna!). Ekologisesti polkupyörälläkin ehdit päivän aikana maakunnasta riippuen jopa useille tai ainakin muutamille kylille. Suunnitelmallisen suomalaisenkin kannattaa joskus lähteä päämäärättömään seikkailuun, voit törmätä vaikka tulevaan naapuriisi.

Miksi lähiympäristömme kylistä ja kortteleista pitäisi sitten liikuttua, nehän on jo niin nähty? Elämä on toisaalla, kirjoitti maanpakoon tuomittu tsekkikirjailija Milan Kunderakin – kunnes pääsi palaamaan kotikylälleen. Tsekkiläinen rallikuski Martin Prokop taas nimesi suomalaisen maaseudun maailman kauneimmaksi. Mutta osaammeko arvostaa ja vaalia sitä, mikä on aivan silmiemme edessä ja meille itsestään selvää? Mikä on kyläyhteisön arvo nykypäivän Suomessa, kysyttiin lähikouluseminaarin otsikossa Saimaan saaristossa hiljakkoin.

Suomalaisen paikalliskehittämisen lähettiläänä olen kevään aikana poikennut myös useille suljetuille kylille, joissa asiat ovat menneet hullusti ja nyt etsitään ulospääsyä. Esimerkiksi sodat, saasteet ja ilmastonmuutos ovat tehneet monet kylät ja korttelit maailmalla lähes asuinkelvottomiksi ja sysänneet liikkeelle kasvavan pakolais- ja epävakauden aallon. Lyhyen lentomatkan päässä Venäjän miehittämässä Abhasiassa aluehallinnon edustaja tuli kysymään, suvaitaanko Suomessa kielivähemmistöjä. Georgialaista kansanosaa oli ryhdytty savustamaan ulos maasta kunderalaisittain lakkauttamalla heidän passinsa.

Kiinassa maan sisäiseen muuttoliikkeeseen on puututtu kovalla kädellä, ja maan yli miljoonalle kylälle etsitään uusia mahdollisuuksia presidentti Xi Jinpingin lanseeraamalla maaseudun uudistamiskampanjalla. Suuriin kaupunkeihin muuttaminen on luvanvaraista. Pekingiläisessä liikenneviraston järjestämässä lottoarvonnassa kaksi miljoonaa kaupunkilaista hakee kahden kuukauden välein lupaa auton ostoon, mutta voittomahdollisuus on vain promillen luokkaa. Ilmansaasteita pahempia ongelmia aiheuttaa vesistöjen ja maaperän saastuminen.

Pidetäänhän siis omista kylistä ja kortteleistamme hyvä huoli – ja toivotetaan kauempaakin tulijat lämpimästi tervetulleiksi!

Petri Rinne

Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja