Printtimainos tavoittaa tärkeimmät asiakasryhmät

K-Rauta Pälkäneen Teemu Järvenpää on ilmoittanut ja mainostanut Sydän-Hämeen lehdessä jo vuosia. Positiivisia kokemuksia löytyy monia ja yhteistyö lehden kanssa on toimivaa.

– Toiminta on sujuvaa. Meillä K-Raudalla aikataulut ovat monesti kiireiset, ja lehden puolelta on löytynyt joustoa viime hetkille asti. Ei ole mitään valittamista, kehuu Järvenpää palvelua.

Printtilehdessä mainostava Järvenpää kertoo lehden tavoittavan heidän tärkeimmät asiakasryhmänsä. Paikallisuus ja tavoittavuus korostuu paikallislehtimainostamisessa, ja juuri näiden tekijöiden ansiosta Järvenpää suosittelee printtimainontaa kaikille paikallisille toimijoille.

– Lehtimainokset tavoittavat erityisesti maaseudulla hyvin varsinkin 40–50 vuotiaista ylöspäin, ja siellä meidän suurin asiakasvolyymimme liikkuu. Mökkiläiset tavoitamme myös hyvin, sillä suurelle osalle tulee lehti, kertoo Järvenpää, kenelle kesäasukkaat ovat tärkeä osa asiakaskuntaa.

Erityisesti kauppias kehuu Sydän-Hämeen Lehden suurjakoja, milloin lehti jaetaan alueella kaikkiin postilaatikoihin.

– Varsinkin mökkilehdet ja muut suurjaot ovat meille hyvä juttu, sillä silloin samalla mainoksella tavoittaa monet mökkiläiset kotiosotteista, Järvenpää kertoo.

Suurimmat onnistumiset yhteistyön saralla ovat liittyneet tapahtumiin, joita kauppias on järjestänyt yhteistyössä lehden kanssa. Esimerkiksi erilaisiin avajaisiin ja uudistuneen myymälän avaukseen Järvenpää kertoo saaneensa hyvää tukea lehdeltä.

– Näihin on satsattu paljon, mutta se on kannattanut, sillä on tullut hyviä onnistumisia, muistelee Järvenpää.

Yrittäjiä Teemu Järvenpää kannustaa lähtemään mukaan nimenomaan yhteistyötapahtumiin kuten Kesänavaukseen ja Pimeen kaupan iltaan.

– Lehti on ollut näissä mukana ideoimassa ja organisoinut tapahtumia, joilla olemme saaneet elävyyttä kylälle, kehuu Järvenpää.

Ilmoituksissa Järvenpää suosii näyttävyyttä määrän sijaan.

– Olemme panostaneet, että teemme isompia mainoksia oikeaan aikaan. Haemme tehoa koon ja ajoituksen kautta, Järvenpää kertoo mainostamisfilosofiastaan.

