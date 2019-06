Kuka oli taidemaalari Einar Ilmoni?

Kesäkuun 8. päivänä Kimmo Pyykkö -taidemuseossa avautui kangasalalaisen taidemaalari Einar Ilmonin (1880–1946) näyttely. Mutta kuka oikeastaan oli Einar Ilmoni? Näyttelyn oheisohjelma tarjoaa monenlaisia vastauksia tähän. Puolen tunnin johdannoilla ja sunnuntaiopastuksilla keskustellaan Einar Ilmonin elämästä ja taiteesta. Lauantaina 15.6. kävellään Einarin jalan jäljissä ja hänen maisemassaan oppaan johdolla.

Einar Ilmoni tutuksi

Einar Ilmonin nimi on tuttu kangasalalaisille ja niille, jotka muistavat sen taidehistorian kokoomateoksista, mutta useimmat eivät ole koskaan kuullutkaan Einar Ilmonista. Kuka oli Einar Ilmoni? Millainen taiteilija Einar Ilmoni oli, entä mikä hän oli ihmisiään?

Valmistuttuaan taidemaalariksi Taideyhdistyksen piirustuskoulusta vuonna 1902 Einar Ilmoni (1880–1946) muutti Helsingistä lapsuudenperheensä vastavalmistuneeseen kotiin Kangasalan Mäntyveräjälle. Paikkakunta oli tullut tutuksi Einarille tätä ennen hänelle kesäpaikkana ja sukulaisten kotipaikkana, sillä isän puoleisen suvun juuret veivät Sorolan kartanoon.

Uuden kotitalon pihaan Einarille oli rakennettu ateljee saunarakennuksen jatkeeksi. Einarin elämänkatsomuksessa yhdistyivät kristillinen usko, teosofiset piirteet ja ajan henkeenkin kuulunut mystiikka. Hänellä oli suuri myötätunto heikompia kohtaan ja järkähtämätön kunnioitus luonnon kaikkia eläviä olentoja kohtaan. Vahva vakaumus heijastui voimakkaasti hänen taiteensa aiheissa.

Einar Ilmoni taiteen kentillä

Silloin kuin taloudelliset edellytykset antoivat myöten Einar Ilmoni hakeutui työskentelemään myös pääkaupunkiseudulle sekä saaristoon. Einar Ilmoni piti viisi yksityisnäyttelyä pääkaupungissa ja osallistui valtakunnalliseen näyttelytoimintaan ja ulkomaisiin ryhmänäyttelyihin elämänsä aikana yhteensä kuudella vuosikymmenellä.

Taidekriitikoilta hän sai usein kehuvaa ja kannustavaa palautetta. Hänen ilmaisuaan verrattiin usein opettajansa Helene Schjerfbeckin maalaustapaan. Lehdistö näki hänen tuotannossaan myös Eero Järnefeltin, Ellen Thesleffin ja varhaisrenessanssimaalareiden vaikutteita. Myös Magnus Enckellin ja Hugo Simbergin vaikutus hänen taiteelleen on ilmeinen.

Tosiasia kuitenkin oli, että Einar Ilmoni ei kuulunut kovin tuotteliaisiin taiteilijoihin, vaan on tunnettu siitä, että maalasi vain silloin kuin sanottavaa löytyi ja hänelle hyvin omintakeiselle ja omintakeisella otteella. Hiljaista kauneutta ja sielukkuutta korostaen.

Ilmoni oli arka, eristäytyvä ja melankolinen luonne, jonka lähipiirin muodostivat lapsuudenperheen ja harvat suvun jäsenet sekä muutamat harvat opiskelutoverit ja taiteilijaystävät. Kotipaikkakunnallaan hän ei ystävystynyt perheen ulkopuolisen kanssa, eikä hän halunnut tuoda itseään esiin taidepiireissäkään, jonka vuoksi aikalaisille harvoja lukuun ottamatta hänen elämänsä ja taiteensa jäivät mysteeriksi.

Kangasalla Einar Iloni asui veljensä ja sisarustensa kanssa kuolemaansa asti. Hänet on haudattu Kangasalan kirkkomaalle.

Einar Ilmoni on taiteilija, josta toisenlaisella luonteella ja toisenlaisissa taloudellisissa olosuhteissa olisi tullut tunnetumpi jo elinaikanaan, sillä lahjoja tai näkemystä häneltä ei puuttunut. Einar Ilmoni kuoleman jälkeen hänestä on kirjoitettu elämänkerta, ja hänen taidettaan on ollut esillä useissa yksityisnäyttelyissä, laajimmin Hämeenlinnan taidemuseossa vuonna 1997. Näyttely Kimmo Pyykkö -taidemuseossa tuo Einar Ilmonin teosten rinnalle myös muutaman Helene Schjerfbeckin teoksen, joiden kautta samankaltaisuudet opettansa joihinkin aihevalintoihin ja maalaustapaan on osoitettavissa.

Einarin jalanjäljissä

Kimmo Pyykkö -taidemuseon Einar Ilmonin näyttelyyn kuuluu monipuolinen oheisohjelma, jossa valotetaan monesta eri kulmasta sitä, kuka Einar Ilmoni oikeastaan oli. Niin ihmisenä kuin taiteilijanakin.

Ensi viikolla tiistaina on mahdollista istahtaa kuuntelemaan puolituntista johdantoa Einar Ilmoni elämään ja taiteeseen. Einar Ilmoni tutuksi – johdantokeskiviikkoisin kello 13. Johdannot pidetään 12.6, 19.6, 26.6, 3.7, 14.8, 21.8. ja 28.8.

Einarin kävelykierroksilla tutustutaan Einarin elinympäristöön Kangasalan keskustan tuntumassa sekä hänen maisemassaan. Oppaana toimii Kangasalan Lepokodin pitkäaikainen opas Jussi Lehtonen. Maksuttomat kierrokset lähtevät Kimmo Pyykkö -taidemuseon edestä 16.6, 21.7. ja 25.8. kello 14.

Einar Ilmonin syntymäpäivää juhlitaan 29.6. Silloin kokoonnutaan Einar Ilmonin muistomerkillä kello 14.30, josta siirrytään Kangasalan Lepokodille. Lepokodilla toimittaja Jussi Lähde haastattelee professori Aulis Aarniota Väsynyt vaeltaja -romaanin teemoista. Haastattelun jälkeen on kahvitarjoilu.

Kuraattorikierrokset näyttelyssä keskiviikkoisin 10.7, 17.7, 24.7, 31.7. kello 13. Näyttelyn kuraattorin Soila Kaipiaisen kierroksella kuulet teosvalintojen lisäksi koko näyttelyprosessista. Opastus sisältyy pääsymaksuun.

Elokuussa on luvassa asiantuntijahaastattelu ja -luento. Einar Ilmonia tutkinutta FM Sisko Niemistä haastatellaan torstaina 8. elokuuta ja Jyväskylän yliopiston professori Heikki Hanka pitää luennon alttarimaalaustaiteesta torstaina 29.8. Molemmat tilaisuudet alkavat klo 17.30 ja ovat maksuttomia.

Kesällä pidetään yleisöopastus joka sunnuntai kello 13, juhannussunnuntaita lukuun ottamatta.