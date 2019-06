Miten kasvin oppii tunnistamaan?

Tämän kysymyksen kuulee yhtenään. Tuntuu, että ihmisillä on tarve tietää kasvin tai minkä tahansa eliön nimi. Nimi on kuitenkin ihmisen antama ja usein hyvinkin sattumanvarainen. Nimessä käytetään usein kasvin kasvupaikkaa, muotoa tai kokoa hyväksi. Peltokanankaali on yleinen kukka näin alkukesästä ja täyttää pientareet ketaisella röyhelöllään. Nimi kertoo, että kasvi kasvaa pellolla ja että se kuuluu kaalikasveihin ja linnut syövät sen siemeniä.

Kasvin nimellä ei ole mitään väliä, jos kasvia ei tunnista. Tietenkin sille voi antaa oman nimen ja joskus tällainen nimi saattaa jäädä elämään perheessä, suvussa tai kylässä pidemmäksikin aikaa.

Näitä kansanomaisia nimiä on monella kasvilla rinnakkaisnimenä. Ukonpalkoa nimitetään edelleen ryssänkaaliksi, koska sen todettiin ilmestyvän joskus 1800-luvulla venäläisten kasarmialueille. Nykyään se kasvaa kuitenkin pientareilla ja joutomailla ja vanhemmat ihmiset kutsuvat sitä vanhalla nimellä, nuoremmat uudella, jos yleensä tunnistavat koko kasvia.

Kuinka sitten kasvin tuntee? Mitään selvää ohjetta ei ole. Minulle aikoinaan opetettiin, että kasvit oppii tuntemaan keräämällä niistä näytteen.

Se tehdään juuri samalla tavalla kuin aikoinaan kerättiin kasveja kouluun. Nykyään yläkoululaiset keräävät valokuvaamalla, mutta minun kouluaikana kasvi kaivettiin maasta, kuivattiin prässäämällä ja kiinnitettiin liimapaperilla valkoiselle paksulle paperiarkille. Tällaisia näytteitä on museoissa miljoonia. Itsekin olen kerännyt niitä toistakymmentä tuhatta. Kerätessäni olen opetellut aina tunnistamaan keräyksen kasvikirjan avulla.

Tämä on aikaa vievää puuhaa eikä aina tunnu sopivan nykyajan kiireiselle ihmiselle, mutta ei oikein muutakaan konstia ole. Aina kun löytää itselleen oudon kukan, on syytä yrittää kirjojen tai netin avulla antaa sille nimi.

Meillä Suomessa kasvaa useita tuhansia kasvilajeja. Monet ovat yleisiä ja helposti määritettäviä, mutta sitten joukossa on sellaisia, joita pitkään harrastanutkin joutuu sormi suussa ihmettelemään. Varsinkin, jos kasvista puuttuu kukka tai se on jotenkin sairas, vioittunut, epätyypillinen, silloin sen määrittäminen on vaikeaa. Lisäksi monet kasvit muistuttavat kovin paljon toisiaan. Tällöin tarvitaan kasvikirjan määrityskaavaa, jossa kerrotaan, mihin pitää kiinnittää huomiota. Esimerkiksi orvokkeja on meillä liki kaksikymmentä lajia.

Niiden määrittäminen lajilleen on joskus vaikeaa, varsinkin kun lajien välimuotoja eli risteymiä saattaa olla mukana. Jos kerron kysyjälle, että tämä on metsäorvokki, niin vähän ajan kuluttua hän kysyy, onko tämäkin metsäorvokki ja voimme todeta, että se on aho-orvokki, tuo on hietaorvokki ja suo-orvokki, korpiorvokki jne. Jokaisella on omat tuntomerkkinsä, jotka vain on opeteltava itse. Toinen ei voi sitä toisen päähän painaa. Kannattaa katsoa kirjasta, mihin kohtaan kasvissa tulee kiinnittää huomiota: lehden muotoon, kukan väriin, kokoon, karvoitukseen, kasvuasentoon, kasvupaikkaan. Tämä tietenkin, jos se tarkka nimi on tärkeä. Kun tuntee kasvin orvokiksi, se riittää monelle.

Toki kannattaa osallistua myös järjestetyille kasviretkille, niiltä saa hyvää apua kasvien määrittämiseen, mutta tällöinkin on syytä myöhemmin katsoa itse tuntomerkit ja opetella ne. Ensi sunnuntaina on Pohjoismainen Luonnonkukkien päivä ja Suomessakin järjestetään toista sataa retkeä kukkia katselemaan. Teemana on tänä vuonna meille kovin tuttu kasvi, lumme. Itse järjestän retken Padankoskella. Lähdemme kylän keskustasta kello 12.00 Kurkisuolle opettelemaan suokasveja. Retki kestää noin kolme tuntia ja on maksuton. Kimppakyydit suolle lähtevät ajallaan, joten kannattaa tulla ajoissa paikalle. Kumisaappaat ovat välttämättömät. Tervetuloa mukaan opettelemaan kasveja.

Tuomo Kuitunen