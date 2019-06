Kangasalan kaupunki avasi uuden kaupunki-infon nimellä palvelevan toimipisteen Kangasalan Prisma-keskukseen entisiin S-Pankin tiloihin. Kaupunki-infon perustaminen on osa kaupunkistrategian mukaista asiakaspalvelun kehittämistä – sen myötä kaupunki tuo neuvontaa ja teemapäiviä valmiiden asiakasvirtojen luo.

Kaupungin toimintaa ja palveluja koskevan yleisneuvonnan lisäksi keskeisessä roolissa ovat säännöllisesti järjestettävät pop up -tapahtumat, joissa esitellään kaupungin ja sen yhtiöiden ajankohtaisia asioita. Monipuoliset teematapahtumat voivat koskea esimerkiksi kaavoitusta, terveysneuvontaa tai vaikkapa kaupungin tonttitarjontaa.

Kaupunginjohtaja Oskari Auvisen mukaan myös kunnissa palvelujen jatkuva kehittäminen on tärkeää. Kangasalan pilotin erityispiirre on se, että kaikki kaupungin palvelukeskukset osallistuvat kaupunki-infon toimintaan. Asukaslähtöisyyttä on mietitty myös normaaleja virastoaikoja iltapainotteisemmissa aukioloajoissa.

– Kaupunki-infossa on kyse asiakaspalveluun panostamisesta ja arjen sujuvuudesta. Kaupunki menee sinne, missä asukkaat ovat ja silloin, kun he muutoinkin asioivat, korostaa kaupunginjohtaja.

Kangasalan kaupunki-info palvelee tiistaista perjantaihin kello 10–18 sekä lauantaisin kello 10–14. Heinäkuussa aukioloajat ovat supistetummat.

Kaupunki-info on ainakin ensi alkuun 30.6. vuoteen 2020 saakka kestävä pilottihanke. Kevään 2020 aikana on tarkoitus arvioida toiminnan jatkoa mm. saatujen kokemusten, palautteiden ja kävijämäärien perusteella.