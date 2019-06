Juhannus tuo tullessaan pitkän viikonlopun. Nappaa tästä talteen lukuvinkit loppuviikolle ja nauti juhannuksesta!

Plutonius Tähtisen horoskoopit ennustavat juhannuksen ja kesän kulkua. Keskikesän kunniaksi Maajussille morsian ja Napakymppi -ohjelmista tutut Antti-Jussi Heikkilä ja Reija Siitonen puhuvat rakkaudesta.

Viime viikonlopun suurtapahtumasta Jukolasta riittää puhuttavaa vuosiksi. Alta pääset lukemaan Luja-Lukon joukkueiden kuulumisia sekä kertomuksen sunnuntaisuunnistajan Jukolasta. Tämän vuoden kesädekkari päästettiin myös vauhtiin tällä viikolla. Ensimmäinen osa on nyt ilmestynyt, ja uusi pätkä julkaistaan viikoittain.

Pälkäneellä tapettujen lokinpoikasten tarina on herättänyt huomiota kylillä. Jos asia on jäänyt pimentoo, koko tarinan pääsee lukemaan alempaa. Tälle saagalle on varmasti tulossa vielä jatkoa.