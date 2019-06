Työterveys- ja lääkärikeskus Pirte avasi Kangasalan toimipisteensä ovet perjantaina 14.6. Päivä kului avajaishulinoiden merkeissä ja normaali toiminta Pirtellä starttasi maanantaina 17.6 osoitteessa Kirkkojärventie 6.

Vaikka Pirte profiloituu jo vuosien takaa työterveyshuoltoon, hoidetaan asemalla muitakin kuin työterveysasiakkaita aivan vauvasta vaariin asti. Toiminta pyörii kesän aivan normaalisti,maanantaista-perjantaihin kello 8–16.

– Seudulla on paljon mm. kesäasukkaita, ketkä kaipaavat lääkäriä kesälläkin, toteaa Pirten aluepäällikkö sekä Kangasalan toimipisteen päällikkö Soili Honkamäki.

Uusi lääkärikeskus paikkaakin mahdollisesti heinäkuussa suppeammin toimivan terveyskeskuksen jonoja. Kesän jälkeen Pirte laajentaa aukioloaikojaan lauantaihin sekä pidemmälle iltaan.

Pirten laajennus Kangasalle on ollut toivottu ja vastaanotto muun muassa Kaupungin puolesta on ollut hyvä. Yritysasiakkaita Pirtellä on valmiiksi Kangasalla, mutta myyntiä tehdään lisää.

– Nähtäväksi jää, paljonko asiakkaita on. Toivottavasti asiakkaat löytävät meidät. Palaute asiakaskeskeisyydestä ja kuuntelevuudesta on ainakin avajaisissa ollut positiivista, kertoo vastaava työterveyslääkäri Lotta Korpimäki.

Alkajaisiksi Kangasalan toimipisteellä työskentelee kaksi työterveys- ja yleislääkäriä, työterveyshoitaja, psykologi, fysioterapeutti sekä lähihoitaja. Alkusyksystä aloittaa muun muassa ortopedi ja lastenlääkäri.