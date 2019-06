Verotus päättyy tänä vuonna ensimmäistä kertaa eri aikaan eri asiakkailla. Tämän vuoksi myöskään veronpalautusten maksupäivät tai jäännösveron eräpäivät eivät enää ole kaikille samat. Enemmistö ammatin- ja liikkeenharjoittajista saa veronpalautuksensa heinäkuussa, suurin osa palkansaajista ja eläkeläisistä elo- tai syyskuussa.

Heinäkuussa veronpalautuksensa saa 157 000 ammatin- ja liikkeenharjoittajaa. Heille maksetaan veronpalautuksia yhteensä 169 miljoonaa euroa. Veronpalautusten maksupäivä on 4.7. Saadakseen veronpalautuksen tililleen, uuden tai muuttuneen tilinumeron ehtii ilmoittamaan OmaVerossa vielä 26.6.

Jäännösveroja eli mätkyjä on puolestaan maksettavana heinäkuussa noin 43 000 ammatin- ja liikkeenharjoittajalla yhteensä 17 miljoonaa euroa. Jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivä on näillä asiakkailla 1.7. Jos jäännösveron määrä on 170 euroa tai enemmän, summa on jaettu kahteen erään. Toisen erän eräpäivä on tällöin 2.9. Jäännösveron maksutiedot saa verotuspäätöksestä tai OmaVerosta.

Iso osa palkansaajista saa palautuksensa elo- tai syyskuussa

Veronpalautusten maksupäiviä on nykyisin yhteensä kuusi. Veronpalautuksensa voi siis saada heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana. Veronpalautusten maksuajankohta riippuu siitä, milloin asiakkaan oma verotus päättyy. Samoin myös jäännösverot tulevat maksettavaksi heinäkuun ja helmikuun välisenä aikana riippuen omasta verotuksen päättymisajankohdasta.

Heinäkuussa veronpalautusta saavilla tai jäännösveroa maksavilla ammatin- ja liikkeenharjoittajilla verotus on päättynyt toukokuussa. Suurimmalla osalla palkansaajista ja eläkeläisistä verotus päättyy kesäkuussa, jolloin veronpalautusten maksupäivä on 6.8. tai jäännösveron eräpäivät ovat 1.8. ja 1.10. Alustavien arvioiden mukaan veronpalautuksia maksetaan elokuussa 1,7 miljoonalle asiakkaalle yhteensä 806 miljoonaa euroa. Jäännösveroja erääntyy elokuussa puolestaan 224 000 asiakkaalla yhteensä 89 miljoonaa euroa. Myös syyskuulle on tiedossa iso veronpalautuspotti.

Verotus päättyy kaikilla viimeistään lokakuun loppuun mennessä, jolloin veronpalautukset maksetaan viimeistään joulukuussa ja vastaavasti mahdollinen jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivä on joulukuussa.

Keväällä ilmoitettu maksupäivä voi siirtyä

Suurin osa palkansaajista ja eläkeläistä on saanut keväällä esitäytetyn veroilmoituksen sekä verotuspäätöksen. Verotuspäätöksessä on kerrottu muun muassa alustava verotuksen päättymispäivä sekä veronpalautuksen määrä ja maksupäivä tai jäännösveron määrä ja eräpäivät. Tiedot löytyvät myös OmaVerosta. Keväällä ilmoitetut päivämäärät saattavat kuitenkin vielä siirtyä eteenpäin. Myös veronpalautuksen tai jäännösveron määrä voi muuttua.

Jos veroilmoitukseensa on tehnyt itse muutoksia, verotuksen päättymispäivä sekä myös alkuperäisellä verotuspäätöksellä kerrotut maksu- tai eräpäivät siirtyvät myöhemmäksi. Suosituimpia itse ilmoitettavia tietoja ovat matkakulut ja kotitalousvähennys. Muut yleisimmät syyt päivämäärien siirtymiselle eteenpäin ovat:

Puoliso teki muutoksia veroilmoitukseensa. Puolisoiden verotus päättyy aina samaan aikaan.

Verohallinto sai verotusta koskevia tietoja sivullisilta tahoilta, kuten esimerkiksi työnantajalta tai pankilta.

Verohallinto tutkii vielä verotusta tarkemmin.

Jos verotuksen päättymispäivä sekä ja maksu- tai eräpäivät siirtyvät eteenpäin, asiasta saa tiedon joko uudella verotuspäätöksellä tai kirjeellä, jossa kerrotaan verotuksen jatkumisesta. Jos on ottanut käyttöönsä suomi.fi-viestit, saa ilmoituksen sähköpostiinsa silloin, kun uusi päätös tai kirje on luettavissa OmaVerossa. Huomaa, että kirjeen saapuminen postitse voi kestää. OmaVerosta kirje on luettavissa heti.

– Oman verotuksen päättymispäivän sekä veronpalautuksen maksupäivän tai jäännösveron eräpäivät voi tarkistaa OmaVerosta, neuvoo Verohallinnon ylitarkastaja Tarja Tapio. Jos verotus on jo päättynyt, eikä kirjettä verotuksen jatkumisesta ole tullut, OmaVerossa näkyvä veronpalautuksen maksupäivä tai jäännösveron eräpäivä pitää paikkansa. Jos sen sijaan verotuksesi ei ole vielä päättynyt, on vielä mahdollista, että verotuksen päättymispäivä voi siirtyä myöhemmäksi ja samalla myös veronpalautuksen maksupäivä tai jäännösveron eräpäivät siirtyvät. Jäännösvero kannattaa maksaa vasta lopullisen verotuspäätöksen tietojen mukaan.

Verohallinto maksaa veronpalautukselle palautuskorkoa veronpalautuksen maksupäivään asti. Palautuskoron määrä vuonna 2019 on 0,5 %. Asiakkaan pitää puolestaan maksaa jäännösverolle huojennettua viivästyskorkoa, joka on laskettu valmiiksi jäännösveron eräpäivään asti. Huojennetun viivästyskoron määrä vuonna 2019 on 2 %.