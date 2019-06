Kymmeniä tapahtumia viikon aikana – Lasten löytöretkiviikko kerää vierailijoita myös Kangasalan ulkopuolelta

Lasten löytöretkiviikkoa jo kohta kaksikymmentä vuotta järjestämässä ollut Mobilia odottaa tulevalta tapahtumaviikolta vilkkaita päiviä. Lapsiperheiden lomakohteena profiloituvalle automuseolle lapsiin keskittyvä tapahtumaviikko sopii kuin nenä päähän.

– Meillä on tarjota monipuolista ohjelmaa monen ikäisille lapsille,kertoo tapahtumakoordinaattori Elina Ijäs Mobiliasta.

Viime vuosina tieto Lasten löytöretkiviikosta on kantautunut Kangasalan ulkopuolelle.

– Paljon on kävijöitä, ketkä eivät ole Kangasalta. Suurin osa on varmasti Pirkanmaalta, mutta jopa pääkaupunkiseudulta on tullut ihmisiä, kertoo Ijäs.

Tapahtumakoordinaattori pohtii löytöretkiviikon olevan oiva tapahtuma alueen mökkiläisille.

– Tapahtumissa on paljon tekemistä lapsille. Jos vaikka sadepäivä yllättää mökillä, voi lähteä touhuamaan tapahtumiin.

Joka vuosi tapahtumaa järjestämässä ollut Elina Ijäs kertoo löytöretkiviikon kehittyneen paljon vuosien varrella. Mobilian omassa tarjonnassa tämän vuoden uutuustapahtuma on biokaasuauto, joka saapuu automuseolle. Auton omistava perhe opastaa kävijöitä pienentämään hiilijalanjälkeään hauskoilla asioilla.

Yksi Mobilian vetonauloista on Rallipäivä. Automuseon piha täytyy tuolloin ralliautoista ja lapsilla on mahdollisuus kiivetä autoihin nauttimaan rallitunnelmasta.

Lasten löytöretkiviikkoa vietetään 30.6.–7.7. Mukana on monia eri toimijoita Kangasalla, ja tapahtumia on monta päivässä.