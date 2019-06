Kangasala-talon K-Kinossa esitetään heinäkuun alussa kaksi ensi-iltaelokuvaa: koko perheen piirrosanimaatio Lemmikkien salainen elämä 2 sekä The Beatlesin musiikin innoittaman hyvänmielen elokuvan Yesterday. Näytöksiä järjestetään sununtaina 30.6. – perjantaina 5.7.

Illumination-studion rakastetut lemmikit palaavat valkokankaille odotetussa koko perheen animaatiossa Lemmikkien salainen elämä 2. Elokuva jatkaa kesän 2016 hittianimaation tarinaa siitä, mitä lemmikit puuhaavat, kun omistajat ovat poissa. Suomeksi puhutussa elokuvassa ei kommelluksilta ja huumorilta vältytä.

Elokuvan on tuottanut Illumination-studion perustaja ja johtaja Chris Meledandri ja hänen pitkäaikainen yhteistyökumppaninsa Janet Healy. tuottavat jatko-osan. Käsikirjoituksesta vastaa jälleen Brian Lynch (Kätyrit) ja ohjauksesta Chris Renaud (Itse ilkimys -elokuvat). Lemmikkien salainen elämä 2 nähdään K-Kinossa osana Lasten Löytöretket -tapahtuman ohjelmaa.

K-Kinon toisessa kesäelokuvassa koko maailma on unohtanut Beatlesit, paitsi Jack. Uudessa musiikintäyteisessä romanttisessa komediassa Oscar-palkittu ohjaaja Danny Boyle (Slummien miljonääri, Steve Jobs) yhdistää voimansa käsikirjoittaja Richard Curtisin (Love Actually, Notting Hill) kanssa. Rooleissa nähdään Lily James (Mamma Mia! Here We Go Again, Baby Driver), Himesh Patel ja Kate McKinnon (The Spy Who Dumped Me).

Kesäkinon jälkeen K-Kinon elokuvat jatkuvat jälleen elokuussa.

Yesterday

Näytökset: su 30.6. klo 17; ke 3.7. klo 18; pe 5.7. klo 18.30

Liput 11 €, ikäraja 7

Ikäraja: Ei vielä tiedossa.

Lemmikkien salainen elämä 2

su 30.6. klo 15; ma 1.7. klo 13; ke 3.7. klo 16; pe 5.7. klo 16.30

Liput 8 €, ikäraja 7