Apua, Vehjemies!

Nyt on ongelma: voiko sisko tuoda lapseni ristiäisiin seuralaisenaan avec-kutsun perusteella opiskelukaverinsa? Onko avecille jokin määritelmä, ja vaihteleeko se eri tilaisuuksissa, kuten häissä, nelikymppisillä ja firman edustustilaisuuksissa?

Odottamatonta seuraa pelkäävä

Avec ei tarkoita ketä tahansa, vaan pääsääntöisesti sillä tarkoitetaan aviopuolisoa tai vakituista seurustelukumppania.

Jos kutsu on Matti Meikäläiselle, juhlaan menee Matti Meikäläinen. Jos kutsu on osoitettu ”Matti Meikäläinen perheineen”, menee Matti perheineen. Mikäli kutsuttuja ovat ”Matti ja Liisa Meikäläinen”, menevät silloin Matti ja Liisa – eikä lapsia tai koiria viedä mukana, ellei siitä ole erikseen sovittu tai näitä kutsuttu.

Jos kutsu on kahdelle, saa itse valita, kuka seuralaiseksi on kelpuutettavissa. Vaikkapa hääjuhlassa tarkoituksena on, että jokaisella on mahdollisuus keskustelukumppaniin eikä kukaan tunne itseään turvattomaksi. Esimerkiksi yrityksessä menevät ne kaksi, jotka valitaan. Jos kutsu kahdelle on osoitettu tietylle ihmiselle yrityksessä, henkilö valitsee seurakseen liike-elämän toimintaa edistävimmän PR-henkilön.

Aina on hyvä osata hahmottaa se, miten vapaamuotoisesta tilaisuudesta on kyse, missä ja ketä edustamme. Tilanteessa tilanteen tavalla, maassa maan tavalla on ihan toimiva sääntö. Perhejuhlaan nainen voi mennä avoimesti seurustelukumppaninaan olevan naisen kanssa, mutta virallisissa tilaisuuksissa maan kulttuuri ja uskontokunnat on syytä tuntea, ettei riko tapasääntöjä tai tee etikettivirheitä.

Lisäksi tulee muistaa, että kun ollaan tilaisuuksissa, olemme tasavertaisina paikalla – meillä on oikeus keskustella kaikkien kanssa ja velvollisuus viihtyä siinä seurassa, jossa olemme.

Kertoo tapakouluttaja Helena Valonen

Avecit on aina hyvä ottaa mukaan juhliin. Häihin sopii mielestäni parhaiten valkoiset ja vaaleanpunaiset. Myös Amerikanpastillit saattavat ajaa samaan asian. Hätätapauksissa käy myös Sisu.

Sanoo Vehjemies