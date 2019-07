Mitä Sahalahti luki? -näyttely sukeltaa paperintuoksuiseen nostalgiaan

Sahalahden museomakasiinin kesänäyttely ”Mitä Sahalahti luki?” on avoinna heinäkuun puolivälissä.

Näyttely luo monenlaisia näkökulmia sahalahtelaisten saatavilla olleisiin kirjoihin ja lehtiin sekä niiden lukemiseen 1800-luvun lopulla ja 1900-luvulla. Kännykän, tabletin ja läppärin päivittäiskäyttäjälle tarjotaan muisteluretki paperintuoksuisten julkaisujen nostalgiseen maailmaan.

Sahalahdelle 1881 perustetun kirjaston historiaa esitellään näyttelyssä monipuolisesti. Kirjavalikoimasta ovat näytillä suosikkikirjat ja lukijoiden ulottumattomiin 1944–45 sinetöidyt neuvostovastaiset kirjat. Lisäksi havainnollistetaan, millaista viihdekirjallisuutta kirjastontarkastaja piti vielä 1960-luvun alussa kirjastoihin sopimattomana. Esillä on myös valikoima tuon ajan kioskikirjallisuutta komeine kansikuvineen.

Oman osastonsa saavat ikimuistoiset lastenkirjaklassikot, joita muiden muassa Maija Karma, Rudolf Koivu ja Martta Wendelin kuvittivat. Kirjankannen tärkeää roolia lukijoiden houkuttelemisessa havainnollistaa kansalliskuvittajaksi muodostuneen Erkki Tantun kansitaiteen kokoelma.

Sydän-Hämeen Lehdellä oma osasto

Paikkakunnalla 1904 alkaen toimineet pienehköt kirjakaupat esitellään ja näytillä on myös Pakkalan Kauppayhtiön lehtivalikoima viime vuosisadan puolivälistä. Sahalahdelle tyypillisiä aikakauslehtiä näyttelyssä edustavat uskonnollisten lehtien, maatalouslehtien sekä kauppojen ja pankkien asiakaslehtien osastot.

Sanomalehdistä näytteillä ovat runsaan sadan vuoden takainen Aamulehti sekä sen tuonaikaiset kilpailijat Tampereen Sanomat ja Tampereen Uutiset. Harvalukuisista Sahalahtea käsittelevistä artikkeleista on kaivettu esille kolmen sivun pitäjäesittelyt Aamulehdissä 1912 ja 1930. Edesmenneistä työväenlehdistä muistutetaan mieliin Kansan Lehti ja Hämeen Yhteistyö.

Oman osastonsa saa Sahalahden perinteinen paikallislehti Kunnallistiedot, joka täyttää syyskuussa 90 vuotta. Lehti on ilmestynyt 1991 alkaen nimellä Sydän-Hämeen Lehti.

Muistoja mieleen palauttavat vanhat nostalgiset joululehdet, jollaisia aikanaan jaettiin koululaisille kuusijuhlassa. Suomen 1950-luvulla valloittaneita sarjakuvalehtiä edustaa lännenlehti Pecos Bill sekä tyttöjen lehti Vicky ja muut romanssisarjikset. Joululehdistä ja romanssisarjiksista oli vuodenvaihteessa laajemmat erikoisnäyttelyt museokeskus Vapriikissa Tampereella. Pecos Bill -näyttely avautuu samassa paikassa tammikuussa 2020.

”Mitä Sahalahti luki?” -näyttely on avoinna 10.–21.7. ke–pe kello 14–18 la–su kello 12–16.

Jo nyt on käynnissä valmistautuminen 2020 kesänäyttelyyn ”Kaikkihan me Sahalahdella ollaan sukua”. Hankkeen yhteydenpitokanavana on Facebook-ryhmä ”Sahalahden vanhat kuvat ja suvut”, jossa voi etsiä lisätietoa vanhoihin valokuviin ja keskustella sukututkimusta sivuavista aiheista.