Kangasalla paloi tiistaina 2. heinäkuuta tyhjillään ollut omakotitalo osoitteessa Veturitie 1. Talo on Kangasalan kaupungin omistama rintamamiestyyppinen talo, joka on ollut jo vuosia tyhjillään. Tutkinnassa ilmeni, että paloa oli syytä epäillä tahallaan sytytetyksi. Asiaa on tutkittu nimikkeellä vahingonteko.

Teko on saatu selvitettyä. On tullut ilmi, että teon takana on ollut kaksi paikkakunnalla asuvaa alle 15-vuotiasta poikaa. Poikia on kuultu ja he ovat pääosin myöntäneet tapahtumien kulun. Kiinteistössä oli sytytetty tuli ja pojat olivat poistuneet sen jälkeen paikalta.

Tulipalo oli esillä tiedotusvälineissä ja poliisi sai yleisöltä vihjeitä, jotka auttoivat asian selvittämisessä.

Koska pojat eivät ole ikänsä puolesta rikosoikeudellisessa vastuussa, esitutkinta päätetään, eikä asiaa tulla saattamaan syyttäjälle syyteharkintaan. Poikien nuoren iän vuoksi teosta tai tekijöistä ei myöskään tiedoteta tämän täsmällisemmin.

Vaikka pojat eivät olekaan rikosoikeudellisessa vastuussa, koskee heitä kuitenkin korvausvelvollisuus. Tältä osin poliisi on ohjannut osapuolia neuvottelemaan asiasta. Aiheutuneiden vahinkojen rahallisesta arvosta poliisilla ei ole tällä hetkellä tietoa.

Tilanteessa ei aiheutunut henkilövahinkoja, mutta poliisi haluaa muistuttaa tällaisen teon potentiaalisesta vaarallisuudesta. Tuli voi levitä kiinteistössä hallitsemattomasti ja nopeasti. Sellaisessa tilanteessa on myös vakavien henkilövahinkojen määrä ilmeinen. Tässäkin tapauksessa palo oli alkanut levitä kiinteistössä siten, että se oli alkanut aiheuttaa jo vaaraa kiinteistön sisällä olleille.

Aiempi uutinen: Autiotalo roihusi Kangasalla Veturitiellä