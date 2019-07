Oletko kuullut, kun sellisti soittaa ja laulaa yhtäaikaa?

Nyt siihen on tilaisuus, kun lahtelainen sellovirtuoosi ja laulaja Seeli Toivio esiintyy Pälkäneen kirkossa sunnuntaina 14. heinäkuuta kello 18.

Hän esittää J. S. Bachin sellosarjoja, sekä improvisoi sellollaan. Toivio esittää myös lauluja mm. Taalainmaan vanhan virren ja Oskar Merikantoa säestäen itseään sellolla.

Toivio on musiikin tohtori ja kansainvälinen sellisti ja laulaja, joka esiintyy noin sadassa konsertissa vuosittain. Youtubessa hänellä on yli 3 miljoonaa katselijaa. Musiikin lomassa hän kertoo mm. yli 200-vuotiaasta sellostaan. Konsertti kestää tunnin, sinne on vapaa pääsy, mutta ohjelma maksaa 10 euroa.