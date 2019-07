Sinilevähavainnot vähentyneet selvästi

Pirkanmaalla sinilevää on tällä viikolla havaittu vain kahdessa paikassa. Pälkäneellä tai Kangasalla ei ole tehty lainkaan sinilevähavaintoja.

Sinilevää on tällä hetkellä selvästi ajankohdan keskiarvoa vähemmän. Järvivesien lämpötilat ovat myös keskimääräistä alempana. Ainoa pintaveden mittausasema seudulla on Kangasalan Kaivannossa, missä veden lämpötilaksi on 11.7. mitattu 17,5 astetta.

Hämeessä ja Keski-Suomen alueella suurten luonnontilaisten järvien pinnat ovat keskimääräistä alempana vähäisten sateiden vuoksi. Esimerkiksi Kukkian pinta on keskiarvoa alempana, ja pysyy matalalla ennusteen mukaan loppukesän. Sama tilanne on Kangasalla Längelmävedelleä. Vesijärven vedenkorkeus taas on hyvin lähellä keskimääräistä.