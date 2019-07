Kutsu Lottalaulajaisiin on kuulunut Pälkäneen kotiseutuviikon tiistai-iltana jo vuodesta 2003 lähtien ja niin kuuluu tänäkin kesänä!

Laulujen aiheet vaihtelevat vuosittain; tämän vuoden teema liittyy syksyn juhlaan. Marraskuussa tulee kuluneeksi 100 vuotta Pälkäneen Lotta Svärdit -yhdistyksen perustamisesta. Siksi tämän vuoden laulajaisissa muistelemme kotirintaman sota-aikaa, emme pelkästään lottien vaan yleensä naisten näkökulmasta. Tuon ajan tunnoista ja töistä meille kertovat sota-ajan laulut, vanhat laulelmat ja vielä vanhemmat kansakoululaulut.

Lauluissa kuljemme sota-ajan hiljaista kylätietä ja pistäydymme vaikkapa Nuijalla, jossa lotat kutovat sukkia vanhan kehräävän rukin langoista ja leipovat leipää rintamalle kuunneltuaan myllypäivinään, kuinka vanhan myllyn kivetpyörii kolkaten. Pellot kynnetään sodankin aikana, koska tätä peltoa kynteli taattoni mun, ja kodista pidetään huolta: pirtti on jo pesty valkoinen.

Lapset tekevät oman osuutensa, he kiirehtivät karjateille paimenina ja opettelevat pajassa reippahasti lietsomaan.

Pienet lottatytöt keräävät kukkia, jotka tekevät sitten seppeleeksi.

Sota-aikana on ikävä, tietenkin; kaunis on luoksesi kaipuu. Kysytään, kuinka monta iltaa siit’ on mennytkään, kun sä lähdit luotani, mihin rintamalta tullut kirje vastaa: Ällös itke, oma kulta, vaikka taiston tielle käyn.

Rintamalla lottasisar, sisar hellä, valkoinen tekee omaa raskasta työtään ja on aina valmis auttamaan. Siellä lotat oppivat, mistä tunnet sä ystävän, ja solmivat elinikäisiäkin ystävyyssuhteita. Hevostyttöjen muistot taas herättää tallin seinällä säilynyt hoidokin vanha riimu.

Sodan keskeltä paenneet evakot kertovat miten häipyi rakkaat mannut sekä kotikujan pää ja muistelevat Karjalan kunnailla tuuhettuvia koivuja.

Laulut kertovat omalta osaltaan sota-ajan elämästä. Näitä lauluja me laulamme Nuijalla tiistaina 23. heinäkuuta klo 18.30. Toiveena on, että Jukka Rönni taas kerää ryhmän reserviupseerien Korsukööristä esilaulajaksi ja että Matti Huomo hanurillaan säestää.

Lottalaulajaiset järjestää Pälkäneen Maanpuolustusnaiset ry.

Tilaisuus on maksuton ja sisältää kahvitarjoilun.