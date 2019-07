– Meillä on Kukkia triathlonissa todella upea kilpailukeskus, Kukkia Triathlonia järjestävä Pälkäneen kunnan liikunta- ja vapaa-aikasihteeri Petri Ketola kehuu.

Luopioisten uimaranta tarjoaakin upeat puitteet niin kilpailijoille kuin katsojillekin. Kilpailijoiden tarvitsemat palvelut, kuten peseytymistilat, ovat läheisellä liikuntahallilla.

Katsojilla on aitiopaikat seurata uintiosuutta sekä lajien vaihtoja ja maaliintuloa viihtyisällä nurmialueella. Paikalliset yhdistykset tuovat tärkeän lisänsä tapahtumaan maistuvine tarjottavineen.

Kukkia triathloniin sekä lyhempien matkojen riatloniin odotetaan tänäkin vuonna noin 300 osallistujaa. Kilpailu käydään tänä vuonna 27.7.

– Tällä kilpailijamäärällä tapahtuma onnistuu vielä hyvin ja kaikkien kilpailijoiden varusteet mahtuvat sujuvasti rannan vaihtopaikalle, Ketola sanoo.

Tapahtuman ennakkoilmoittautuminen on käynnissä. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista paikan päällä korotettuun hintaan, mikäli osallistujia vielä mahtuu mukaan.

– Kukkia triathlon on hyvin edullinen tapahtuma. Meillä ei ole tulostavoitetta ja suuri osa järjestelyistä hoidetaan talkootyönä.

Järjestäjinä ovat Pälkäneen kunta, Ollin Atleetit, Kuntopiirinaiset, Kukkian Kädentaitajat, Aitoon VPK sekä Haltian ja Padankosken kylätoimikunnat. Tulospalvelusta vastaa paikallinen ohjelmistoyritys Lukasser Oy.

Kukkia Triathlonin pyöräilyosuudella palataan tänä vuonna kiertämään Kukkia-järven ympäri. Tämä tuo reitille myös sorapintaista tieosuutta, mikä vaikuttanee kilpailijoiden varustevalintoihin. Triatlonissa on uintia 600 metriä, pyöräilyä 52 kilometriä ja juoksua 13 kilometriä.

Kuntoilijoille suunnatussa Riatlonissa matkat ovat reilusti lyhyemmät: uintia 200 metriä, pyöräilyä 13 kilometriä ja juoksua 4 kilometriä.

– Toivottavasti saamme tänä vuonna molemmille matkoille myös paljon paikallisia osallistujia mukaan, Ketola toivoo.

Riatlonissa on perinteisesti nähty myös rauhallisemman tahdin menijöitä, joille osallistumisen ilo on tärkeämpää kuin sijoitus. Tämä joukko on osaltaan luomassa tapahtumaan leppoisaa kylätunnelmaa.

Triathlon on yksilökilpailu. Riatloniin voi osallistua yksin tai kolmen hengen joukkueessa. Osallistujien alaikäraja on 13 vuotta.

Lapsille on tapahtumassa oma Junnu Duathlon, jossa uintimatkaa on 25 metriä ja juoksua 400 metriä.