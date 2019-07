Haltialla se tiedetään – maalla asuminen on terveellistä

Viittä vaille seitsemän lauantai-iltana 6.7. näytti vielä siltä, että Haltia-päiville ei tänä vuonna tulekaan kovin paljon yleisöä. Mutta kun ohjelma muutaman minuutin yli seitsemän alkoi, Torpan penkit olivat jälleen lähes täynnä, ja ulkopuolellekin jäi vieraita, jotka halusivat aloittaa illan juttelemalla tuttavien kanssa, joita eivät ehkä olleet koko vuonna tavanneet. Haltialaisilla kun juttua riittää aina.

Haltia-päiviä vietettiin nyt 37:nnen kerran, kuten illan toinen juontaja Anni Hakala tervehdyksessään totesi. Annin juontajakaveri oli jo totuttuun tapaan Eveliina Virtanen, ovathan nuoret naiset olleet ystäviä syntymästään asti ja pienestä tytöstä saakka myös esiintyneet Haltia-päivillä. Perinteisesti juhla aloitettiin Hämäläisten laululla, jonka jälkeen pidettiin hiljainen hetki vuoden aikana poisnukkuneiden haltialaisten muistoksi. Surumusiikkina kuultiin tällä kertaa Mikko Kaipaisen kauniisti viululla soittama Konsta Jylhän Vaiennut viulu.

Koskettavia esityksiä

Musiikki on aina ollut tärkeä osa Haltia-päivien ohjelmaa, niin tälläkin kertaa. Tapio Körhämö esitti koskettavasti Mikko Kaipaisen kitaran säestyksellä laulun Pieni mies, jonka hän omisti vaarin parhaalle kaverille, tyttärenpojalleen Hunorille.

Päivi Kosonen ja Eveliina Virtanen esittivät Eveliinan kanteleen säestyksellä laulun Niin korkea oli taivas, sekä nyt toisen kerran kuullun Maalaistie-laulun, jonka ovat suomeksi riimitelleet Päivit Kosonen ja Loukamo. Laulu on käännös John Denverin tutusta Countryroads-kappaleesta, mutta nyt ei kaivatakaan Länsi-Virginiaan vaan Kukkialle, Sydän-Hämeen sydämeen.

Juhani Merikanto soitti vielä pianolla vanhan italialaissävelmän Kuiskettasi kaipaan, Mariu, ja ohjelman musiikillinen anti päättyi Eero Sievolan laulamaan Tuhlaajapoika-lauluun, jonka Eveliina kanteleellaan säesti. Tuhlaajapojan on monilla Haltia-päivillä esittänyt nyt jo 94-vuotias Ernest Rantanen. Viime vuonna hän kuitenkin jätti laulun esittämisen perinnöksi Eveliinalle ja Eerolle, ja hienosti duo tärkeästä tehtävästä suoriutuikin.

Yhteisöllisyys tärkeää maalla

Haltia-päivien tämän vuoden juhlapuhuja oli luopioislainen tutkija Leena Ilmola. Hän puhui siitä, miten tärkeää maalla asuminen ja siihen liittyvä yhteisöllisyys ihmiselle on. Leena itse on asunut Itävallassa ja USA:ssa, ja nyt puolitoista vuotta Luopioisissa, Pöllökartanossa, joka on nimenomaan suunniteltu yhteisöasumiseen.

Leena kertoi, että tässä pienessä ajassa hän on saanut enemmän ystäviä, kuin hänellä missään aikaisemmin on ollut.

– On tutkittu ja todettu, että maalla, pienessä kylässä asuminen vähentää riskiä sairastua esimerkiksi diabetekseen sekä sydän- ja verisuonitauteihin, jopa syöpään, Leena kertoi ja totesi, että jos joku, niin Haltia on todella hyvä ja terveellinen paikka asua.

Koska 6.7. vietettiin myös runon ja suven sekä Eino Leinon päivää, Haltia-päivienkin ohjelmaan sopi erinomaisesti Kalle Leinon lukema, sukunimikaiman kesällä 1914 Kukkialla kirjoittama runo Aamun sarastaessa, jonka viime vuoden juhlapuhuja Kai Huovinmaa oli hänelle lähettänyt. Runossa viitataan monessa kohtaa Kukkiaan, esimerkiksi sen toisessa säkeistössä: ”Levon lempeän lapset ei muistele mua, mut kuitenkin, Kukkia, siunaan ma sua, jos tartunkin sauvaan ja viittaan. Menen matkaani hattua heilauttain; kun säilyi mun sieluni vapaus vain, vähät muusta ma maan päällä piittaan.”

Raija Vaalerin pienen ja hauskan stand up -tuokion jälkeen olikin aika nostaa penkit ulos tanssin tieltä ja siirtyä Torpan pihalle kahvikupposen ääreen jatkamaan hienon ohjelman takia kesken jäänyttä jutustelua. Tanssia tahditti tänä vuonna Jenniina Lumiketo ja Äestäjät-yhtye, ja tanssia ja jutella saikin pitkälle yöhön kauniissa kesäsäässä, koska Haltia-päivillä sataa vain harvoin, jos koskaan.