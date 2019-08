Valkeakoski-opiston syksy pääsee ihan pian täyteen vauhtiin. Tänä syksynä opistotarjontaa esittelevä lehti ei kolahda postiluukusta sisään, vaan esitteen voi käydä noutamassa tietyistä noutopaikoista 7. elokuuta alkaen.

– Pälkäneellä esitettä on jaossa pääkirjasto Arkissa, S-Marketissa, K-Supermarketissa, K-Market Järvikansassa Luopioisissa, Anssin Kaupassa Aitoossa ja kahvila-ravintola eloTähkässä Rautajärvellä, Valkeakoski-opiston rehtori Reeta Tenhola luettelee.

Opiston kursseille pääsee ilmoittautumaan tuttuun tapaan netissä. Tenhola kannustaa ihmisisä ilmoittautumaan, vaikka ryhmä olisi jo ehtinyt jo täyttyä.

– Jos jollekin kurssille tulee paljon ilmoittautuneita, yritämme saada jalkeille lisäryhmiä. Jos tämä ei onnistu, osaamme sitten varautua suosioon seuraavana vuonna, Tenhola huomauttaa.

Opiston palvelupisteessä Pälkäneen pääkirjasto Arkissa on opiston työntekijä tavattavissa 17. ja 24. syyskuuta. Tuolloin kursseille ilmoittautumisia ja maksuasioita esimerkiksi Smartumin seteleillä voi hoitaa kello 13.30 ja 18 välillä. Tenhola muistuttaa, että esimerkiksi työttömät ja takuueläkkeen saajat ovat aina oikeutettuja yhteen ilmaiseen opistokurssiin. Opiston väki pitää tänäkin syksynä perinteisen torilla tavataan -päivän, jolloin opiston väkeä on tavattavissa Pälkäneen S-marketilla.

– Tuo päivä pidetään perjantaina 23. elokuuta kello 10–13, Tenhola lisää.

Bändikurssia ja muistoja Pälkäneeltä

Pälkäneellä alkaa tänä syksynä pari kurssiuutuutta. Yksi uutuus on paljon toivottu kaikille avoin bändikurssi Pälkäneen yhteiskoululla. Jouni Laihialan ohjaama kurssi on avoin kaikille yli 16-vuotiaille ilman yläikärajaa. Tiedossa on esimerkiksi mukavaa ohjelmistoa, yhteismusisoinnin opettelua, mikrofonitekniikkaa ja perehtymistä vahvistinlaitteiden käyttöön.

Lukutaitovuoden hengessä alkaa puolestaan Muistojen Pälkäne -kurssi. Kurssilla kerätään talteen tietoa, tapahtumia ja muisteloita vanhasta Pälkäneestä.

– Uutta on sekin, että nyt joillakin kielikursseilla on mahdollista suorittaa osaamismerkkejä, ja että aiemmin kunnan järjestämät ikäihmisten kuntosali- ja vesijumpparyhmät järjestetään nyt Valkeakoski-opiston kursseina, Tenhola lisää.

Ajantasaisin tieto kursseista ja ilmoittautumistilanteesta löytyy internetistä osoitteesta www.valkeakoski.fi/valkeakoski-opisto. Osalle kursseista pääsi ilmoittautumaan jo kesän aikana, ja viimeisillekin kursseille 13. elokuuta alkaen.