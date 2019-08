Marttyyrien Ääni kertoo kristittyjen vainoista Pakistanissa ja muualla maailmalla

Marttyyrien Ääni ry on yhteiskristillinen, kansainvälinen järjestö, joka on jo yli 40 vuoden ajan jakanut tietoa kristittyjen vainoista. Järjestön perustaja oli romanialainen pastori Richard Wurmbrand, joka aikanaan virui Romanian vankiloissa 14 vuoden ajan. Marttyyrien Ääni osallistuu useisiin vainottua seurakuntaa tukeviin projekteihin eri puolilla maailmaa. Avustusprojekteja on muun muassa Pohjois-Koreassa, Pakistanissa, Irakissa, Nigeriassa ja Kolumbiassa. Järjestö julkaisee tiedotuslehteä, toimittaa radio- ja TV-ohjelmia ja vierailee seurakunnissa.

Kristityt ovat maailman vainotuin uskonnollinen ryhmä. Jopa 350 miljoonaa kristittyä elää eri asteisen uskonnollisen vainon alla. Vainolla tarkoitetaan erilaisia rajoituksia, syrjintää tai vihamielisyyttä, jota joutuu kokemaan kristillisen vakaumuksen vuoksi. Pahimmillaan vaino voi johtaa vankilatuomioihin, väkivaltaan ja kuolemaan. Ankarinta kristittyjen vaino on ollut maailman suljetuimmassa maassa, Pohjois-Koreassa.

Pakistanin islamilainen valtio syntyi 1947 ja Pakistanissa elävien kristittyjen vaino on alkanut 2000-luvulla ja pahentunut jatkuvasti. Kirkkoja, koteja ja kouluja poltetaan ja tuhotaan. Keväällä 2018 kristittyjen hautausmaalle on perustettu valtion alakoulu, jossa lapset istuvat jopa hautojen päällä. Toisaalta kaikkien kristittyjen lapset eivät voi käydä koulua, koska heidän perheillään ei ole varaa maksaa koulumaksuja.

Tänä vuonna tilanne on pahentunut. Joka vuosi noin 700 kristittyä tyttöä ja naista raiskataan, siepataan ja pakotetaan kääntymään islamiin. Naisia, jotka työskentelevät kotiapulaisina muslimikodeissa, pidetään orjina ja saastaisina. He eivät saa käyttää samoja ruoka-astioita kuin isäntäväki. Poliisi ja muut viranomaiset eivät puutu asioihin, jos toisena osapuolena on kristitty nainen tai tyttö. Kristityt kohtaavat päivittäin syrjintää myös työelämässä, koulutuksessa sekä oikeuslaitoksissa ja joutuvat usein väärin perustein syytetyksi Jumalanpilkasta, mikä jumalanpilkkalain mukaan tarkoittaa, että Koraanin loukkaamisesta saa elinkautisen rangaistuksen ja Muhammedin loukkaamisesta kuolemantuomion.

Lisää Pakistanin ja muiden vainottujen kristittyjen tilanteesta kuulet Pälkäneen helluntaiseurakunnassa (Keskustie 5) sunnuntaina 25. elokuuta kello 17 alkavassa tilaisuudessa pakistanilaissyntyisen Sabih Ul Masihin kertomana. Tarjolla on myös laadukasta musisointia muusikko ja evankelista Petri Nuotion johdolla.