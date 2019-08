Ovatko kertomukset vaarallisia? – Mikkolan Navetalla pohditaan, miten some kietoo tosiasiat sopivaan pakettiin

Markkinoinnissa on muodikasta rakentaa asiasta kuin asiasta tarinoita. Sosiaalisessa mediassa syntyy ihmisten ja ilmiöiden ympärille kertomuksia, joiden todenperäisyyttä ei voi tuntea. Sekoitetaanko meidät toden ja epätoden välimaastoon värittämällä tapahtumia kertomuksilla? Näihin ajankohtaisiin asioihin perehdytään lauantaina 24.8. kello 14 Mikkolan navetalla FT Maria Mäkelän pitämällä luennolla.

Kertomuksen vaarat on vuoden 2017 alusta alkanut Koneen säätiön rahoittama kahden vuoden projekti, jossa kertomuksentutkijoista koostuva työryhmä yhdistää voimansa kansainvälisten tutkimuslaitosten, muiden tieteenalojen ja mediatoimijoiden kanssa. Mikä on totta ja mikä kertomusta? Viihteessä kertomuksilla on vahva asema, mutta ne ujuttautuvat mukaan myös politiikkaan ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Silloin voidaan miettiä niiden haitallisuutta todellisuuden hämärtäjinä. Vaatiiko turvapaikan saaminen hyvää kertomusta?

Tutkijoiden tavoitteena on työskennellä tiiviisti yhdessä ja selvittää, miksi ja miten kertomuksesta on tullut hyvinvointia ja yhteiskunnallista osallistumista määrittävä muoto, mitä riskejä tähän liittyy ja miten tutkijat voivat lisätä kriittistä ymmärrystä kertomusmuodon voimasta ja vaaroista.

Kertomuksen vaarat -projektia vetää FT, dosentti Maria Mäkelä, joka on yleisen kirjallisuustieteen yliopistonlehtori ja monitieteisen kertomustutkimuksen keskus Narraren johtaja Tampereen yliopistossa. Kertomuksen vaaroissa hän tutkii erityisesti sosiaalisessa mediassa leviäviä tarinoita.

Kertomuksen vaarat -luennon järjestää Muodonmuutoksia ry ja Pälkäneen kulttuuripalvelut. Luento liittyy Pälkäneen lukutaitovuoden ohjelmistoon.