Päivän uutiset

Pommi ei tuhonnut tänään kotiani. Itse asiassa kotimaassani ei ole ollut sotaa koko tällä viikolla. Kukaan ei myöskään surmannut minua, enkä saanut HIV-tartuntaa. En jäänyt kodittomaksi enkä edes päihderiippuvaiseksi koko päivänä. Aurinko paistoi, mutten silti saanut ihosyöpää, enkä oikeastaan mitään muutakaan syöpää.

Luen päivän lehdet ja keksin sata syytä lisää, miksi olla kiitollinen tänäänkin. Usein sanotaan, että onni syntyy elämän pienistä asioista. On kuitenkin paljon myös suuria asioita, joista emme aina muista olla onnellisia. Ainiin, en näe nälkää! Siinäpä syytä olla tyytyväinen vaikka koko päivän.

Joskus tulee kaadettua läheisten ja Jumalan niskaan liuta vuodatusta elämän pienistä epäkohdista ja vastoinkäymisistä. Muistaisinpa yhtä usein kertoa läheisille ja kiittää Jumalaa siitä, kuinka hyvin asiat ovat.

Raamatun psalmeissa on paljon inhimillistä, välillä jopa kurjuudessa rypevää vuodatusta Jumalalle. Psalmeissa myös kiitetään ja ylistetään Jumalaa. Tämä kiitos ja ylistys ei psalmien kirjoittajilla näytä loppuvan silloinkaan, kun he kulkevat keskellä pimeitä laaksoja. Välillä psalmin kirjoittaja huutaa Jumalaa avuksi, vaikka hän ei kuule vastausta. ”Jumalani, minä kutsun sinua päivisin, mutta sinä et vastaa,” vuodatetaan psalmissa 22. Vaikka Jumala tuntuu joskus etäiseltä, voi psalmin rukoilijan tavoin kutsua Jumalaa vaikka ihan varmuuden vuoksi.

Luen päivän lehdet ja näen sata uutta asiaa, joilla Jumala on elämääni siunannut, ja joista kiittää. Sen kiitoksen ja yltäkylläisen armon keskellä uutiset kutsuvat myös kääntämään katseen lähimmäiseen. Näen vääryyksiä ja hätää, joista voin vuodattaa Jumalalle, ja joiden eteen voin myös tehdä oman osuuteni. Näen ihmisiä, joiden puolesta voin rukoilla ja joiden auttamiseksi toimia.

Lasken lehden ja katson ikkunasta syysauringossa kylpeviä lehtiä. Näen syytä myös ylistykseen.

Ei hän halveksinut heikkoa eikä karttanut kurjaa, ei kääntänyt pois kasvojaan vaan kuuli, kun huusin. Sinua minä ylistän seurakunnan keskellä. Ps. 22: 25-26

Riikka Hämäläinen

Citypappi

Kangasalan seurakunta