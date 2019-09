Sydän-Hämeen Lehden jakelu saattaa viivästyä Postin jakelualueilla tänään keskiviikkona 4. syyskuuta 2019 ja myös loppuviikon aikana. Mahdolliset viivästykset johtuvat Posti ja logistiikka-alan unioni PAU:n lakosta, joka alkoi sunnuntai-iltana 1. syyskuuta ja jonka oli määrä päättyä keskiviikkona 4. syyskuuta puoliltaöin. PAU keskeytti työtaistelutoimensa etuajassa omistajaohjausministeri Sirpa Paateron aikalisäviestin seurauksena. PAU:n lakko johtui siitä, että Posti ilmoitti siirtyvänsä Teollisuusliiton ja Medialiiton neuvotteleman Jakajien työehtosopimuksen piiriin. Posti pitää lakkoa laittomana.

Postin mukaan lakko viivästytti pientä osaa lähetyksistä, ja valtaosa postista on saatu tähän mennessä käsiteltyä. PAU on ohjeistanut Postin työntekijöitä palaamaan seuraavaksi alkavaan työvuoroon, jos se vain on mahdollista.

Mahdollisten viivästysten vuoksi uusimman Sydän-Hämeen Lehden voi lukea ilmaiseksi digilehtenä tästä linkistä tai Raitti-uutissovelluksella.

Lakko ei vaikuta Alma Manun jakeluun

Suuren osan Sydän-Hämeen Lehden paperilehdistä jakaa Alma Manu, jonka jakeluun PAU:n lakko ei vaikuta.

Valtaosa taajamista ja niiden keskuksista on Alma Manun jakelualuetta, kun taas Postin jakelussa ovat pääsääntöisesti harvemmin asutut alueet sekä etätilaukset, jotka toimitetaan Pälkäneen, Kangasalan ja lähikuntien ulkopuolelle.

Helpoin tapa selvittää, asuuko Postin vai Alma Manun jakelualueella, on katsoa edellisen viikon lehden kantta.

Jos kannen oikeassa yläkulmassa näkyy lehden toimitusosoite ja tilaajan nimi tulostettuna, lehden jakaa Posti.

Jos kannessa ei näy osoitetta ja tilaajan nimeä, jakaja on Alma Manu.

Mitä tehdä, jos lehti ei tunnu saapuvan perille Postin jakelualueelle?

Jos Postin jakelualueella asuvan tilaajan lehtitoimitus myöhästyy normaalista enemmän kuin 2 arkipäivää, tilaajan kannattaa jättää jakelupalaute täällä. Jos siis yleensä saat lehtesi keskiviikon postin mukana, kannattaa jättää jakelupalaute, jos lehti ei tule vielä perjantain postin mukana. Jakelupalautetta ei kannata jättää aiemmin, sillä lehti voi tuolloin hyvin olla vielä matkalla tilaajalle.

Normaalitilanteessa Sydän-Hämeen Lehti jaetaan postinumeroalueille 26000–39999 pääsääntöisesti lehden ilmestymispäivänä eli keskiviikkona. Kaikille muille postinumeroalueille Sydän-Hämeen Lehti jaetaan ilmestymispäivää seuraavina 1–2 päivänä eli torstaina tai perjantaina.

Jakeluhäiriötilanteissa vältät parhaiten tilaajapalvelun mahdolliset puhelinruuhkat jättämällä jakelupalautteesi sähköisesti täällä. Tilaajapalvelun yhteystiedot löydät täältä.