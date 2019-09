Niin kuin ruoan laitossa suola ja sokeri ovat yhtä tärkeitä asioita, niin samoin on asia myöskin evankeliumin julistuksessa. Jumalan sanassa armon sanoma on sitä sokeria ja sanoma Jumalan vihan ja tuomioiden ajasta ovat sitä suolaa. Molemmista on puhuttava. Emme saa julistaa armoa synnin päälle, vaan niin kuin Raamattu sanoo, niistä on tehtävä parannus ja katumuksessa käännyttävä Jumalan puoleen. Johannes saarnasi erämaassa; ”Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.” ( Mark. i:15).

Asia on niin, että myöskin Jumalan tuomiot kohtaavat kerran ihmiskuntaa. Jumala hukutti vedenpaisumukseen aikoinaan maailman, kun ”ihmisten pahuus oli niin suuri maan päällä” ja samoin Hän myöskin hävitti Sodoman ja Gomorran, kun sieltä ei löytynyt kymmentä vanhurskasta. Ihminen ei ole noista ajoista yhtään muuttunut. ”Kun Jumalan rangaistus ei tule heti niin ihmiset saavat rohkeutta tehdä pahaa”, sanoo Saarnaaja.

Jumala on vanhurskas Jumala joka vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä ihmistä. Siksi hän antoi oman poikansa sijaisuhrina kärsimään sen rangaistuksen, joka kohtaisi meitä. Elämme vielä armon ajassa ja meille tarjotaan edelleen pelastusta Jeesuksen nimessä ja veressä. (Ap.t. 4:12) ”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän tulisi pelastuman.” Hengellisen laulun sanoin (HL 359: 5): ”Mainen onni vaihtuvainen on kuin varjot kuutamon. Herran armo toisenlainen, iankaikkinen se on.”

Asta Metsomäki