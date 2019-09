Rakkaus oli ensin

Kristityksi kääntynyt maahanmuuttajaystäväni oli miettinyt elämän menoa ja sitä, miten paljon maailmassa on vihaa. Miksi ihmiset vihaavat toisiaan ja tekevät monenlaista pahaa toisilleen? Miksi tuntemattomat ihmiset kohtelevat häntä, hiukan erilaista suomalaista, vihamielisesti huutelemalla hänelle rasistisia kommentteja tai syyttämällä häntä sellaisesta, mitä hän ei ole tehnyt? Mikseivät suomalaiset halua tai uskalla tutustua häneen niin että saisivat selville, millainen ihminen hän on?

Kun hän mietti tätä, hänelle syntyi ajatus Raamatun luomiskertomuksen äärellä, että elämä on saanut alkunsa rakkaudesta. Rakastava Jumala loi maailman, ja ensimmäisen toisiaan rakastavan parin, Adamin ja Eevan, rakkaudesta syntyi jälkeläisiä ja heistä koko ihmiskunta.

Rakkaus on monella tavalla keskeinen käsite kristinuskossa, mutta myös koko meidän elämässämme. Tiedämme, että me tarvitsemme rakkautta. Emme elä ilman sitä. Tarvitsemme ihmisten välistä rakkautta sekä Jumalan rakkautta. Jumala rakastaa äärettömästi jokaista ihmistä. Jeesuksen opetuksen mukaan Jumalan rakkauden tulisi synnyttää meissä rakkautta myös toisia ihmisiä kohtaan. Jeesuksen rakkaus – käsitteessä on huikea ajatus siitä, että kristityn tehtävä on rakastaa myös vihamiehiään eikä maksaa pahaa pahalla vaan hyvällä.

Raamatussa on myös väite, että ”rakkaus karkottaa pelon” (1 Joh 4:18). Kun Jumalan rakkaus koskettaa meitä, mitä tai ketä sinä pelkäät ja siitä syystä väistät, vältät tai vihaat? Mitä tekisit, jos et pelkäisi? Katso pelkosi kohdetta Jumalan silmin, rakastavin silmin, kulje sitä tai häntä kohti, tutustu ja ota selvää.

Erään rasistisen keskustelun päätteeksi maahanmuuttajaystäväni sanoi vihamieliselle suomalaiselle: ”Kiitos kun puhuit minun kanssani:” Vastapuoli oli hämmästynyt. Ystäväni jatkoi: ”Kiitos, kun sain harjoitella sinun kanssasi suomen kielen puhumista!”

Rakkaus antaa meille rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla. Rakkaus on vahvempi kuin pelko ja viha. Rakkaus luo edelleen uutta ja muuttaa maailmaan. Jumalan lapsina olemme rakkauden puolella.

Auni Kaipia

Kappalainen, Kangasalan seurakunta