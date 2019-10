Nyt saat kaikki rengastyöt kätevästi

PITSTOP TEIVO -RENGASHOTELLISTA!

Olemme avanneet entisen Neste Ylöjärven tiloissa ammattitaitoisen ja nopean palvelun rengashotellin. Tervetuloa palveltaviksemme, ja tervetuloa tutustumaan monipuolisiin ja helposti saavutettaviin palveluihimme. Asiointisi on meillä kodikasta.

Pääset tunnelmaan, kun ajat varikollemme, joka muistuttaa maailman ralliradoilta tuttujen varikoiden atmosfääriä. Kun olet asemissa katoksessamme, ammattilaisemme hoitavat rengasasiasi.

Meillä on kattava ja laadukas valikoima renkaita – tule valitsemaan omasi, tai hankimme Sinulle toiveidesi mukaiset renkaat, vaativaankin makuun.

Myymälässämme on runsaasti erilaisia tuotteita tuulilasinpyyhkimistä pesutarvikkeisiin.

OLEMME AJATELLEET RENGASHOTELLIN UUSIKSI. Meille kannattaa tuoda renkaat kausisäilöön kauempaakin! Huolehdimme autosi renkaista viimeisen päälle hyvin. Soita ja kysy lisää: 044 9315 182

MIKA MARTTILA

Yrittäjä

PITSTOP TEIVON PIHAHUOLTO

palvelee ripeästi ammattitaidolla

Nyt lähelläsi on aidosti ja ammattitaitoisesti palveleva pikahuolto. Olemme monimerkkihuolto- ja korjaamo.

Aja autosi tyylikkäästi maalattuun pikahuoltokatokseemme, jossa hoidamme ahkerasti: moottoriöljyn tarkistuksen ja lisäyksen, ajoneuvon nesteiden tarkistuksen ja lisäyksen (moottoriöljy, moottorin jäähdytysneste pakkaskesto, jarruneste, ohjaustehostimen öljy), käynnistysakun toimintakunnon ja latausjärjestelmän testauksen, rengaspaineiden tarkistuksen ja lisäyksen (renkaiden kunnon tarkistuksen), polttimoiden vaihdon, ajoneuvon tiivisteiden ja saranoiden voitelun sekä ODB-vikakoodien luvun. Teemme myös autosi ylläpitohuollot.

Tule ja kysy lisää! Ratkomme kaikki Sinun kysymyksesi ja pulmasi! SOITA: 044 9315 182.

MATIAS AHO

Huollot ja korjaukset

Kausi rengas-

hotellissamme

vain: 40 €

HUOMIO YRITTÄJÄT!

Nyt yritysten ajoneuvojen ylläpitohuollot kokonaisedullisesti

PITSTOP TEIVO tarjoaa nyt yrityksenne ajoneuvojen ylläpitohuollot ja pikahuollot kustannustehokkaaseen hintaan. Pikahuoltomme palvelee teitä nopeasti ilman ajanvarausta kaikissa arjen autoiluun liittyvissä huoltotarpeissa. Ajoneuvon säännöllinen huoltaminen varmistaa ajoneuvonne luotettavan toiminnan ja ajomatkanne voi taas jatkua miellyttävästi ja turvallisesti.

Toteutamme muunmuassa ajoneuvojen öljyjen, nesteiden, suodattimien, akkujen ja apulaitehihnojen vaihdot, sekä muut huoltotyöt aina huollettavan kohteen tarpeen mukaan. Pikahuoltomme vaihtaa ripeästi palaneet polttimot, tarkastaa ajoneuvon öljyt ja nesteet, sekä renkaiden ilmanpaineen ja renkaiden kunnon.

Asikaslähtoisen hinnoittelumme vuoksi puoleemme on kannattavaa kääntyä jo pienenkin huollon tarpeen ilmentyessä.Meillä asiakkaana ei tarvitse värjötellä ulkona tai kylmässä hallissa huoltojen aikana! Kaikkien huoltojen aikana asiakkaillamme on mahdollisuus nauttia toimitilojemmme yhteydessä toimivan kahvilan palveluista ja virkistyä alkavaa ajomatkaa varten.

KYSY LISÄÄ: 044 9315 182

NAUTI MAUKKAASTA RUUASTA

Meidän arvostettu ravintolamme tarjoaa edelleen á la carte -listan herkkuja koko aukioloaikamme sekä maittavan lounaan kello 10.30–14.00. Meillä on myös Kotipizza ja Rolls. TERVETULOA RUOKAILEMAAN!

PITSTOP TEIVO / TEIVON TANKKAAMO OY

Vaasantie 138, Ylöjärvi

Puh. 044 9315 182

myynti@pitstopteivo.fi

Palvelemme ma-pe 7-20, la klo10-20