Tekninen kehitys voi tehdä auton liikenneturvallisuuden ylläpitämisestä hankalaa, jos avun pyytäminen ”perusasioissa” teettää vaikeuksia

Autojen määrä asukasmäärää kohden on kasvanut maltillisesti Pirkanmaalla viime vuosina. Kymmenessä vuodessa autokanta on kasvanut noin kolmellakymmenellä autolla tuhatta asukasta kohden. Pälkäneellä henkilöautoja tuhatta asukasta kohden on 578 ja Kangasalla 540 kappaletta, laskee Liikenne- ja viestintävirasto. Virasto eli Traficom yhdisteli omia tilastotietojaan Tilastokeskuksen väestörakennetietoihin. Eniten henkilöautoja suhteessa väkimäärään oli Punkalaitumella ja vähiten Tampereella.

Kaikkiaan Pirkanmaalla oli kirjoilla hieman alle 250 000 autoa – joista lähes kaikkia ajaa keskivertoa parempi kuljettaja, mikäli aina välillä esiin pulpahtaviin kyselytutkimuksiin on uskominen.

Joissakin asioissa autoilijoilla on silti petrattavaa. Keskitytään tällä kertaa suurten linjojen sijaan pikkuseikkaan.

Tuulilasinpyyhkimien suositeltu vaihtoväliksi kerrotaan normaalikäytössä noin puoli vuotta, mutta suurin osa autoilijoista vaihdattaa pyyhkimensä kuitenkin harvemmin. Tuulilasi kolhiintuu myös muista syistä; viime vuonna määräaikaiskatsastuksissa todettiin tuulilasiin tai sen puhdistuslaitteisiin kohdistuvia vikoja tai puutteita yhteensä noin 162 000 kappaletta. Näistä noin 152 000 oli korjauskehotuksia ja 9 900 hylkäykseen johtavia vikoja.

Synninpäästöä autoilijalle ei esimerkiksi kehnoista pyyhkijöistä voi antaa. Ymmärrettävää sinänsä kuitenkin on, että kaikille suomalaisille ei ole helppoa myöntää niinkin yksinkertaisena pidetyn asian kuin pyyhkimen vaihdon tuottavan hankaluuksia. Olkoonkin, että yksinkertaisuus alkaa olla niin sanotun urbaanilegendan tasolla – jopa saman automerkin eri malleissa voi olla keskenään erilaisia kiinnitysmekanismeja ja joissakin autoissa varret esimerkiksi tarvitsee kytkeä huoltoasentoon vaihtamisen onnistumiseksi.