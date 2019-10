Kangasalalainen Miia Aho pyöräilee työmatkat Vatialasta Tampereen Hervantaan niin kauan kuin kelit sallivat. Sähköpyörä on osoittautunut näppäräksi menopeliksi.

– Vähemmän tuskallista vääntöä, vähemmän hikeä ylämäissä ja lisää nopeutta, Kangasalan Vatialassa asuva Miia Aho listaa sähköpyörän parhaita puolia.

Aho on kulkenut työmatkansa Vatialasta Tampereen Hervantaan jo monta vuotta polkupyörällä. Noin kahdeksan kilometrin matkan kulkee pyörällä yhtä nopeasti kuin bussilla. Linja-autokyyti myös edellyttää yhtä vaihtoa Tampereen Leinolassa.

– Aloitin työmatkapyöräilyn siinä vaiheessa, kun kuopuksemme aloitti päivähoidon muutama vuosi sitten. Se tuntui hyvältä vaihtoehdolta erityisesti sen takia, ettei arjessa tahdo muuten löytyä aikaa liikkumiseen, äidinkielenopettajana Etelä-Hervannan koulussa työskentelevä Aho miettii.

Alun perin tavoite oli, että työmatka hoituisi pari kolme kertaa viikossa pyörän varassa, mutta aika pian Aho huomasi kulkevansa töihin pyörällä päivittäin. Syksyisin pyörä kulkee töihin ja takaisin niin pitkään kuin mahdollista. Viime vuosina hyvää pyöräilykeliä on riittänyt usein joulukuuhun asti. Keväällä pyörä otetaan esiin varastosta maaliskuun tienoilla.

Aho suosii reittiä, joka kulkee Liutun ja Kaukajärven kupeessa kulkevan Kuuselantien kautta kohti Hervantaa ja Kauhakorvenkatua. Kauhakorvenkatua ja lopulta Korkeakoulunkatua pitkin matka etenee kätevästi kohti työpaikkaa. Etelä-Hervannan koulu toimii vielä muutaman vuoden ajan väistötiloissa Tampereen Teknillisellä Yliopistolla.

– Joskus ajan töihin myös Haiharan kautta, mutta tästä tulee heti pari lisäkilometriä matkaan, Aho huomauttaa.

Oma sähköpyörä hankintalistalla

Tänä syksynä Aho sai käyttöönsä sähköpyörän osana Canemure-hanketta, jossa kehitetään kestäviä matkaketjuja ja liityntää joukkoliikenteeseen. Ahon kokemukset sähköpyörästä ovat yksinomaan hyviä – jopa niin hyviä, että ensi kevään hankintalistalle on jo lisätty oma sähköpyörä.

– Erityisesti ylämäissä se auttaa mukavasti polkijaa. Kun pääsee töihin, ei ole niin hikinen kuin tavallisella pyörällä ajaessa, mutta silti tuntee liikkuneensa ja saaneensa raitista ilmaa, Aho toteaa.

Sähköpyörällä saa ajaa maksimissaan 25 kilometritunnin nopeutta: tässä nopeudessa sähköavusteisuus kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Aho on huomannut ajavansa sähköpyörällä keskimäärin noin 20 kilometritunnin vauhtia.

– On siinä eroa. Viimeksi kun poljimme nyt ekaluokkaa käyvän kuopuksen kanssa harrastamaan perheliikuntakeskus Hippaan, vauhtia oli keskimäärin 13 kilometriä tunnissa, Aho vertailee.

Vapaa-ajallaan ja loma-aikoina Aho pyöräilee huomattavasti vähemmän kuin arkena.

– Sitä ehtii kouluvuoden aikana pyöräillä niin paljon, että pieni tauko tekee välillä hyvää.

Haastavat olosuhteet remonttien takia

Tämänhetkisiä pyöräilyolosuhteita Kangasalla Miia Aho kuvaa haastaviksi monien remonttien ja rakentamisprojektien takia. Päivittäinen työmatka kulkee Vatialantien ja Holvastintien risteykseen rakennettavan kiertoliittymän vierellä.

– Toki olosuhteet parantuvat sitten kun remontit ovat valmiita.

Myös lasten liikkumiseen remontit vaikuttavat. Annika, 11, ja Eetu, 7, kulkevat Vatialan koululle työmaa-alueiden läpi, samoin esikoinen, Pitkäjärven yläkoulua käyvä 14-vuotias Eemeli.

– Lapset osaavat hyvin jo kulkea, enkä osaa olla heidän liikkumisestaan kovin huolissani – varsinkin kun Eetu kulkee aika usein kouluun yhdessä Annikan kanssa. Toki liikenteessä pitää aina olla tarkkana, myös silloin kun remontteja ei ole käynnissä, Aho lisää.

Kangasalla on käynnissä useita rakennushankkeita, jotka parantavat kevyen liikenteen olosuhteita

Kangasalla on kuluvana syksynä käynnissä useita rakennushankkeita, joilla parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Yhteistä hankkeille on erityisesti jalankulun ja pyöräilijöiden olosuhteiden parantaminen.

Vatialantien parantaminen käynnistyi alkukesällä. Katua parannetaan Pitkäjärven koululta Vatialan koulun pohjoispuolelle. Hankkeen aikana jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet paranevat merkittävästi, nykyinen yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä levennetään siten, että jatkossa koulujen välillä jalankulkijat ja pyöräilijät kulkevat rinnakkain omilla kaistoillaan. Samalla Vatialantien eteläpuolelle tehdään uutta yhdistettyä väylää sekä jalkakäytävää. Vatialan koulun kohdalla ajoneuvoliikenteeseen on kiinnitetty huomiota ja kadun ylityspaikat toteutetaan keskisaarekkeellisina sekä koulun kohdalla on jatkossa 30 kilometritunnin nopeusrajoitus. Hankkeen suunnittelun lähtökohtana on ollut liikenneturvallisuuden ja koulureittien parantaminen. Hanke valmistuu syksyllä.

Viime vuonna suunniteltu kiertoliittymä Kaarina Maununtyttären tien, Finnentien ja Aakkulantien liittymään on edennyt toteutukseen. Hanke käynnistyi toukokuussa ja se valmistuu syksyllä. Kangasalan yksi jalankulun ja pyöräilyn pääsuunnista on Aakkulantie – Finnentie, ja kiertoliittymän valmistuminen sujuvoittaa merkitsevästi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikkumista sekä alueen liikenneturvallisuutta. Kiertoliittymä itsessään hillitsee maantiellä käytettäviä ajonopeuksia.

Sahalahdentien jalkakäytävän ja pyörätien rakentaminen välillä Huutijärvi – Pelisalmi käynnistyy. Hanke on kokonaisuudessa niin suuri, että tien rakentaminen toteutuu osissa useamman vuoden aikana. Vuoden 2019 aikana uusi pyörätie ja jalkakäytävä rakennetaan Ponsantielle Kuohunharjuntien ja Sahalahdentien liittymien välille ja noin 400 metriä Sahalahdentien varrelle kohti Pelisalmea. Samalla toteutetaan jalankulun ja pyöräilyn ylityskohdat Ponsantien ja Sahalahdentien liittymässä. Tämän vuoden osuus hankkeesta valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Mäkirinteentien nykyistä pyörätietä ja jalkakäytävää on jatkettu Lentolantielle asti. Valtatien alikulussa väylä jouduttiin tekemään hieman kapeampana, mutta jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden kannalta tilanne paranee kuitenkin huomattavasti. Ajorataa kavennetaan pyörätien myötä alikulun kohdalla yksikaistaiseksi ja samalla nopeusrajoitus alennetaan 30 km/h:een. Hanke toteutettiin kesän aikana.

Työmatkapyöräily on yhä suositumpaa

Työmatkapyöräily on kasvattanut suosiotaan Suomessa selvästi. Jopa viidennes työmatkoista pyöräillään ainakin osan vuodesta.

Kasvu on ollut nopeaa, sillä vuonna 2010 työmatkapyöräilijöitä oli vain 12 prosenttia.

Erityisesti 30–40-vuotiaat pyöräilevät paljon.

Muutosta selittävät esimerkiksi ympäristötietoisuus, omasta terveydestä huolehtiminen sekä se, että työpaikoilla kannustetaan yhä enemmän pyöräilyyn.

Lähde: Pyöräliitto

Viisi vinkkiä turvalliseen talvipyöräilyyn: