”Unen merkitys koko perheen hyvinvoinnille on yllättävän suuri” – Sydänliiton Anne Kuusisto ja Terhi Koivumäki avasivat ajatuksia ruutuajasta, unesta ja hyvinvoinnista

Sydänliiton Anne Kuusisto ja Terhi Koivumäki puhuivat Kangasalan vanhemmat ry:n ja kaupungin opetuspalveluiden järjestämässä tilaisuudessa lapsiperheiden asioista – unesta, ruutuajasta, oman kehon arvostamisesta.

Välke aloitti lauseen… ja kaksikko jatkoi.

Perheet voivat Suomessa… pääosin hyvin. Lapset ja nuoret ovat tyytyväisiä elämäänsä, viihtyvät koulussa ja välit vanhempiin ovat hyvät. Tuoreen kouluterveyskyselyn mukaan tarvitsemme vielä ratkaisuja, jotta aamupala maistuisi paremmin ja liikunnan ilo tarttuisi useampaan.

Unen merkitys… koko perheen hyvinvoinnille on yllättävän suuri. Uni vaikuttaa mielialaan, oppimiseen, painonhallintaan, jaksamiseen ja terveyteen. Kouluikäisille pitää jaksaa muistutella unen merkityksestä, koska lapset usein haluaisivat valvoa.

Ruutuajasta sopiminen… helpottaa perhearkea ja vähentää siitä syntyviä kiistoja. Jos sopimus ruutujen käytöstä on yhdessä tehty ja selkeästi esillä, niin lapset yleensä noudattavat sitä paremmin kuin vanhempien jatkuvalla huomauttelulla. Ruutusopimus-malli löytyy Neuvokasperhe.fi sivulta.

Oma keho lapsella ja nuorella… on koko hyvinvoinnin perusta ja siihen liittyviä terveystaitoja opetellaan kaiken ikäisenä. Toivottavaa on, että jokainen lapsi saisi kokea, että oma keho on arvokas ja hyvä, juuri sellaisena kuin se on. Ja kehosta kannattaa pitää hyvää huolta.

Tavallisessa arjessa… on tärkeä pysähtyä huomaamaan, mikä meidän perheessämme jo toimii hyvin. Hyvistä rutiineista kiinni pitäminen ja niistä kehuminen tai kiittäminen tuovat hyvää ilmapiiriä kotiin. Kun tunnelma on hyvä, jaksetaan elintapoihin myös kiinnittää huomiota.