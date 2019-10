Katja Ikonen on kärsinyt endometrioosista lähes koko elämänsä ajan. Oikea diagnoosi löytyi vasta vuosikausien selvittelyjen jälkeen.

”Olen kärsinyt endometrioosin oireista 12-vuotiaasta lähtien, eli siitä asti, kun kuukautiseni alkoivat. Oireita oli enemmän kuin kavereillani, mutta ohje oli aina, että ”ota Buranaa”. Pari kertaa jouduin kovissa kivuissa ensiapuun, kun kipujen syyksi epäiltiin umpisuolentulehdusta. Mitään ei kuitenkaan ikinä löytynyt – ja minä otin Buranaa. Opin siihen, että kipuilu on normaalia. Olin innokas hevostyttö ja kun kävelin tallille, saatoin oksentaa ja lepuutella sen jälkeen tienposkessa hetken aikaa ja jatkaa sitten tallille ihan normaalisti.

Vuonna 2008 lopetin hormonaalisen ehkäisyn käytön ja minulle asennettiin Essure-implantit. Hormonaalinen ehkäisy oli tietämättäni helpottanut endometrioosin oireita, ja oireet räjähtivät käsiin, kun se loppui. Kivut pahenivat, ja ennen lähinnä kuukautisten aikaan tulleet hankalat kivut saattoivat nyt alkaa ihan milloin vain. Vuonna 2015 jouduin kaksi kertaa ensiapuun, ja molemmilla kerroilla diagnoosina oli kohtutulehdus. Tulehdusoireet hävisivät molemmilla kerroilla vahvoilla antibioottikuureilla.

Kivut ja vatsaoireet jatkuivat, mutta ultraäänikuvauksissa ja kerroskuvissa ei ikinä näkynyt mitään poikkeavaa. Eräänä iltana lääkärini soittaessa koetuloksia aloin itkeä puhelimessa, että en jaksa tällaista oireilua enää. Lääkäri lupasi laittaa minulle lähetteen diagnostiseen vatsaontelon tähystykseen. Kun heräsin nukutuksesta toimenpiteen jälkeen, sain tietää sairastavani endometrioosia. Kohdun limakalvon kaltaista kudosta kasvoi omalla kohdallani kaikkialla vatsaontelossa, toisessa munasarjassa ja peräsuolessa. Joitakin sirottumia pystyttiin poistamaan, mutta suurinta osaa ei. Lääkäri sanoi, että ei ihme, että olet ollut kipeä.

Diagnoosin saaminen helpotti oloa. En ollutkaan luulosairas tai sietänyt kipua heikommin kuin muut. Oireille oli löytynyt syy. Diagnoosia seurasivat rajummat hormonihoidot. Vuonna 2017 minulle tehtiin iso leikkaus, jossa poistettiin kohtu, osa peräsuolesta ja toinen munasarja. Leikkaus helpotti kipuihin, vaikka toipuminen ottikin paljon aikaa.

Saadessani endometrioosidiagnoosin kuulin ensimmäistä kertaa Endometrioosiyhdistyksestä. Oli ihana saada tietää, että on olemassa ihmisiä, jotka jakavat kanssani samantapaisia kokemuksia ja tuntemuksia. Olen osallistunut yhdistyksen tapahtumiin ja tempauksiin säännöllisesti.”

Kangasalan pääkirjaston taidetila Terrassa on 28.10.– 15.11. esillä Endometrioosiyhdistys ry:n (nykyinen Korento ry) juhlavuoden näyttely, johon on koottu yhdistyksen järjestämän voimaannuttavan valokuvauksen työpajojen satoa. Esillä on yhdistysten jäsenten kuvia ja tarinoita. Näyttelyyn voi tutustua pääkirjaston aukioloaikoina.

