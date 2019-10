Muutto uuteen maailmaan kysyy positiivisuutta ja halua oppia uutta – kaikilta osapuolilta

Muuttaminen eteläisestä kotimaasta uuteen pohjoiseen maahaan, jossa kulttuuri, luonto ja ihmiset ovat erilaisia, voi olla hyvin vaikeaa ja pelottavaa, varsinkin nuorena. Itse muutin nuorena eteläisestä maasta pohjoiseen maahaan, jossa kaikki oli erilaista kuin kotimaassani.

En tiennyt, mitä odottaa, ja olin myös nuori, joten en ymmärtänyt, kuinka iso juttu oli jättää kaikki, mikä oli tuttua, taakseen ja aloittaa alusta toisessa maassa. Piti opetella uusi kieli, hankkia uusia kavereita ja totutella olemaan uudessa ympäristössä.

Varsinkin nuorena, jos ei ole ennen käynyt ulkomailla, ensimmäiset päivät voivat olla kiinnostavia, koska näkee kaikenlaista uutta. Ihmiset olivat myös pohjoisessa hyvin kohteliaita mutta hiljaisia toisin kuin kotimaassani, jossa ollaan hyvin äänekkäitä. Olin tottunut vuoristoiseen luontoon mutta Suomessa en nähnyt yhtäkään vuorta, eikä täällä ollut lämmintä.

Lähtökotimaani kulttuurin ja tapojen säilyttäminen oli hyvin vaikeaa, koska olin nuori enkä vielä ollut oppinut kaikkia oman kotimaani kulttuurisia tapoja. Jos saattoi unohtaa joitakin asioita, vanhemmat olivat kyllä sitten muistuttamassa. Kotimaassa käyminen myös todella auttoi muistamaan ja ylläpitämään tapoja.

Oman kokemukseni mukaan ajan kuluessa alkaa kaivata ystäviä ja tuntea itsensä yksinäiseksi, vaikka olisi perheen kanssa. Kannattaa hankkia uusia kavereita niin nopeasti kuin pystyy, koska on todella tärkeää löytää jokin harrastus tai jokin muu asia, joka saa mielen edes hetkeksi unohtamaan ajan kulun ja murheet. Lopussa kaikki kyllä järjestyy, kun saa hyvät kaverit ja tottuu kaikkiin uusiin asioihin. Pitää vain säilyttää positiivinen asenne ja olla innokas oppimaan uusia asioita.

Jos tunnet jonkun, joka on muuttanut jostakin – ei ole väliä mistä – kannattaa hänelle olla ystävällinen ja mennä juttelemaan. Pelkällä hymyilemiselläkin voi olla todella iso vaikutus henkilöön, koska hän voi siten tuntea itsensä tervetulleeksi uuteen yhteisöön. Kunhan ympäristön ihmisillä ja uuteen paikkaan muuttaneilla ihmisillä on positiivinen asenne toisiaan kohtaan ja he haluavat oppia toisiltaan uusia asioita, kaikki järjestyy.