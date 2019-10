Karkkipussi kerralla vai pienissä erissä – kumpi on terveellisempi valinta?

Auta Vehjemies,

kumpi on parempi: syödä lauantaille ostamani karkkipussi kerralla vai pienissä erissä viikon aikana? Onko jokin karkki ”terveellisempää” kuin toinen?

Nautiskelija

Ravitsemuksessa on aina kyse kokonaisuudesta, eikä tässäkään ole oikeastaan ”oikeaa” tai ”väärää” tapaa.

Jos kysyjä on terve (taustalla ei ole esimerkiksi sokeriaineenvaihdunnan häiriöitä), eikä karkkien syöminen korvaa päivän muita aterioita, ei ero ole kovinkaan suuri. Suurempi merkitys terveyden kannalta on sillä, mitä karkkien lisäksi päivittäin syödään.

Luontaisen nälän- ja kylläisyydensäätelyn normaalin toiminnan kannalta säännöllinen ateriarytmi ja näin ollen mahdollisten makeisten syöminen jälkiruoanomaisesti aterioiden yhteydessä helpottaa makean mieliteon hallintaa – mutta toisaalta monelle toimii myös karkkipäivätyylinen ajattelu.

Valtakunnallisten ravitsemussuositusten mukaan sokerin osuus päivittäisestä energiansaannista tulisi olla keskimäärin korkeintaan 10 % päivittäisestä energiansaannista, eli tästä näkökulmasta muutama jälkiruokakarkki vaikkapa päivittäinkin nautittuna terveyttä edistävän ruokavalion kokonaisuuteen hyvin mahtuu. Kyse on siis siitä, mikä itselle toimii parhaiten: millä makean mieliteko pysyy kohtuullisena ja makeisista voi nauttia osana ruokailuja hyvillä mielin.

Hampaiden kannalta karkin syöminen yhdellä kerralla on hammasystävällisempää, koska happohyökkäys tapahtuu vain kerran. Aina parempi, jos sen yhdistää muuhun ruokailuun. Suklaa on paras vaihtoehto, tikkarit ja muut kovat karkit, jotka sulavat pitkään suussa, huonoimpia – niin myös toffee. Ksylitoli on myös ”karkki” ja tuottaa mielihyvää ja samalla on hammasystävällistä.

Nykyään makeiset myydään reiluissa pusseissa. Terveellisempää olisi ostaa parasta ja vähemmän, koska kaikki kuitenkin tulee syötyä ajan kanssa.

Kangasalan kaupungin suun terveyspalveluiden vastaava hammaslääkäri Marja-Liisa Järvenpää, ravitsemussuunnittelija Tiiamari Tuominen

Linjaus etenemistavasta kannattaa tehdä silloin lauantaina. Huono tapa on ostaa megapussi viikon aikana syötäväksi, pyörtää päätös ja vetääkin koko pussi samana päivänä – ja tehdä sama arviointivirhe kuutena seuraavanakin päivänä. Jos sorrut joskus ”silmäkarkkiin”, ei kannata pestä silmiä ainakaan saippualla.

Vehjemies