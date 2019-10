Nuorten kesätyöt – huomioita työtä hakevalle ja tarjoavalle

Suurelle osalle nuorista kesätöiden tekeminen ja oman rahan ansaitseminen on tärkeä osa itsenäistymistä. Monet nuoret menevät ensimmäistä kertaa kesätöihin jo yläkouluikäisinä, joten nuoria työntekijöitä on paljon. Nuorten kesätyömahdollisuudet ovat parantuneet viime aikoina, mutta kaikille ei silti välttämättä riitä töitä.

Kesätyön tekijöiden valintatavat vaihtelevat eri yrityksissä. Suureen osaan työpaikoista kuitenkin lähetetään ensin kirjalliset hakemukset, joista työnantaja saa ensivaikutelman hakijasta. Itse olen kerran saanut työpaikan pelkän kirjallisen hakemuksen perusteella. Kirjallisiin hakemuksiin kannattaakin siis panostaa ja muistaa vastata mahdollisiin valmiiksi annettuihin kysymyksiin huolellisesti.

Nykypäivänä moniin työpaikkoihin tehdään myös videohakemus. Videohakemus onkin hyvä mahdollisuus erottua joukosta ja tuoda omaa persoonallisuuttaan esiin. Ajatus itsensä kuvaamisesta ja sen lähettämisestä tuntemattomalle työnantajalle saattaa kauhistuttaa ensikertalaista. Kuulemieni kokemusten mukaan videohakemuksen kuvaaminen on kuitenkin lopulta ollut kannattavaa ja jopa ihan hauskaakin.

Töiden haussa kannattaa aina käyttää hyödyksi kaikenlaisia suhteita. Monet kaverini ovatkin saaneet töitä esimerkiksi viimetalvisesta TET-paikasta, ja itse olen ollut töissä sukulaiseni yrityksessä. Myös monet suuremmat tahot, kuten Pälkäneen kunta, työllistävät nuoria ensimmäisiin työpaikkoihin, jolloin töiden saanti jatkossa helpottuu, kun nuorella on jo vähän työkokemusta.

Jos kesätyöpaikat tuntuvat olevan vähissä eikä töitä löydy, voi nuori halutessaan perustaa oman 4H-yrityksen. Monet nuoret perustavat nykyään 4H-yrityksen yksin tai vaikka kaverin kanssa. Yrityksen palveluksi kannattaa valita jokin toiminta, jossa on hyvä, esimerkiksi autojen pesu, koirien ulkoilutus tai lasten hoito. Nuorten yrittäjien kokemusten mukaan siitä, että on pyörittänyt omaa yritystä, on tulevaisuudessa työnhaussa valtava etu.

Yritysten kannattaisi palkata nuoria vielä enemmän töihin. Yleensä nuoret työntekijät ottavat työtehtävänsä tosissaan ja pyrkivät suorittamaan ne mahdollisimman hyvin. Nuorilla saattaa olla myös sellaisia taitoja, joista yrityksille olisi hyötyä. Oman kokemukseni mukaan motivaatio työhön lisääntyy, jos nuorille antaa vastuuta ja heihin luottaa. Kun nuorille antaa vastuuta, he kokevat itsensä tärkeiksi työpaikallaan ja suorittavat työnsä mahdollisimman hyvin.

Emilia Ingman